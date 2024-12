Une nouvelle politique en écologisation au Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau veut évoluer de manière durable en optant pour un modèle d’opération plus respectueux de l’environnement. C’est pourquoi il a adopté une nouvelle politique en écologisation.

En vigueur depuis la dernière séance du conseil d’administration du 6 novembre, la politique en écologisation remplace la précédente politique environnementale, et repose sur des principes plus ambitieux et adaptés aux défis actuels.

Elle s’inscrit dans une vision à long terme, visant à minimiser l’empreinte écologique de l’établissement tout en intégrant des pratiques durables dans l’ensemble de ses activités.

Lors de la présentation des grandes orientations de cette nouvelle politique, le 26 novembre, la directrice générale, Manon Couturier, accompagnée des membres du comité consultatif, a partagé au personnel les priorités stratégiques qui guideront les actions futures et les rôles des différents paliers de l’organisation.

« Les changements climatiques ont un impact direct sur notre communauté, et il est essentiel d’adopter une approche cohérente et durable dans toutes nos pratiques. Cette nouvelle politique en écologisation guidera nos actions pour les générations présentes et futures », exprime Mme Couturier en remerciant les membres du comité pour « leur travail exceptionnel ».

Un plan d’action détaillé sera développé au cours de l’année 2025 afin de mettre en œuvre les objectifs de la politique, avec des mesures concrètes et mesurables pour l’ensemble de la communauté collégiale.

La nouvelle politique en écologisation est désormais accessible au public et aux parties prenantes intéressées. Il est possible de la consulter en ligne sur le site Web du Cégep de Baie-Comeau.