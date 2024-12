Cinoche : une réalisatrice nord-côtière à la présidence d’honneur  

Cinoche, le festival du film international de Baie-Comeau, inaugurera l’année 2025 en soulignant sa 36e édition. De plus, la réalisatrice et productrice nord-côtière Nadine Beaudet en sera la présidente d’honneur.

« En tant que femme de chez nous, Nadine incarne parfaitement la richesse et la créativité de notre région », souligne Mélissa Marcil, directrice générale de Cinoche.

En plus d’en être fier, le comité organisateur de l’évènement rappelle que c’est lors de ce festival que Mme Beaudet présentera en première mondiale son film Manicouagan. « Ce film viendra toucher directement le cœur des Nord-Côtiers et Nord-Côtières, qui se reconnaîtront sans aucun doute dans cette œuvre poignante et inspirante », explique Mme Marcil.

Native de Pointe-aux-Outardes, Nadine Beaudet est à la fois réalisatrice et productrice. Ses œuvres cinématographiques ont été sélectionnées dans de nombreux festivals et lui ont valu plusieurs prix au Québec et à l’étranger.

La soirée d’ouverture, de la 36e édition de Cinoche se tiendra le 16 janvier 2024, à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau, sous la formule d’un 5 à 7 convivial. Mme Beaudet y sera pour partager sa vision du cinéma.

Cette nouvelle programmation comptera 38 titres, dont 25 films en compétition, couvrant une variété de genres et de styles cinématographiques.

Le comité a aussi confirmé que matinées familiales seront de retour, avec des projections accessibles aux plus petits comme aux plus grands.

L’évènement qui aura lieu du 16 au 26 janvier dévoilera sa programmation le 9 janvier.