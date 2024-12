L’avenir d’Air Liaison serait incertain à Baie-Comeau

Pour une seconde fois, le service d’Air Liaison n’est pas assuré à Baie-Comeau. Selon des informations transmises par le préfet de la MRC de Manicouagan et le député de René-Lévesque, Air Liaison pourrait bientôt annuler sa desserte à Baie-Comeau.

« On était en négociation avec eux à la suite de leur demande d’installer un réservoir de pétrole à l’aéroport. Ils nous ont transmis l’information. On a fait les vérifications auprès du gouvernement fédéral. Ce qui arrive, c’est que pour faire autoriser l’installation d’un réservoir, ça prend une résolution du conseil de la MRC », explique le préfet Marcel Furlong.

Cette résolution est prévue pour la prochaine séance du conseil de la MRC de Manicouagan, qui se trouve à être le 15 janvier. Elle sera lue et évaluée par les maires avant de l’adopter ou non.

Selon M. Furlong, Air Liaison ne voudrait pas attendre au 15 janvier.

Air Liaison s’est contenté de répondre au Manic qu’elle évalue la situation et qu’elle prendra une décision « en début de semaine prochaine ».

Le Manic a aussi discuté avec le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui a fait une annonce, plus tôt cette semaine, concernant le programme d’accès aérien aux régions (PAAR).

« On m’a dit qu’une résolution était prévue à l’agenda de la MRC en janvier et je les crois. Mais, j’ai compris qu’Air Liaison ne voulait pas attendre à ce moment-là », lance le député.

Ce dernier mentionne toujours vouloir travailler pour améliorer l’offre des vols interrégionaux. Dès février, au moment des ajouts au PAAR, il est prévu d’analyser la possibilité d’offrir des vols entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Montréal.

Cela se ferait avec tout transporteur aérien qui le désire. « On travaille pour réussir à faire une liaison régulière et efficace et aller en appel d’intérêt avec un transport », mentionne-t-il.

Yves Montigny croit toutefois que la décision que pense peut-être prendre Air Liaison ne serait pas étrangère face à ce développement du gouvernement dans son PAAR.

« Moi je dois prendre acte de la décision et je travaille avec les élus locaux qui veulent créer un lien fiable », précise-t-il.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, confirme que la fameuse résolution est prévue en janvier à la MRC. « Maintenant, si c’est vrai qu’Air Liaison veut couper Baie-Comeau, je trouverais ça ordinaire », déclare-t-il.