Le Cégep de Baie-Comeau va ouvrir ses portes

L’établissement collégial se prépare à accueillir ses futurs étudiant(e)s, parents et chercheurs d’emploi lors de son événement Portes ouvertes qui se tiendra le mercredi 15 janvier prochain, en soirée.

De 17 h 30 à 19 h 30, le Cégep de Baie-Comeau ouvrira ses portes au grand public. Les futurs étudiant(e)s et leurs parents pourront explorer les 15 programmes préuniversitaires et techniques disponibles pour la session d’automne 2025 ainsi que les installations, et les nombreuses opportunités offertes par l’établissement.

Le centre de vie étudiante (CVE) accueillera des kiosques dédiés aux différents programmes qui permettront d’obtenir des renseignements sur l’admission, les programmes et les services à la population étudiante. En complément, des membres du personnel ainsi que des étudiants ambassadeurs seront présents pour répondre aux questions et accompagner les visiteurs dans leur réflexion.

Les futurs étudiants auront ensuite la possibilité de déposer leur demande d’admission dès la fin du mois de janvier pour entamer leur parcours éducatif à l’automne prochain.

Les carrières possibles au Cégep

L’événement ne s’adresse pas uniquement aux étudiants. Les chercheurs d’emploi et professionnels intéressés par une carrière au Cégep de Baie-Comeau y trouveront également leur compte.

Une équipe des Ressources humaines sera sur place pour présenter les perspectives d’emploi au sein de l’établissement, expliquer le processus de recrutement et répondre aux questions. Les visiteurs pourront même soumettre leur candidature spontanée pour de futurs postes.