Le Mont Ti-Basse ouvrira bientôt ses pistes

Malgré une météo capricieuse, l’équipe du Mont Ti-Basse confirme une ouverture prévue pour le vendredi 20 décembre, coïncidant avec le début du congé de Noël.

« Bien que la température fût très douce jusqu’à la fin novembre, nous avons pu débuter l’enneigement artificiel le 1er décembre. Les dernières accumulations de neige qui ont suivi, nous ont grandement aidés et la pluie abondante des derniers jours ne nous a pas nui », indique Adam Gagnon, assistant responsable plein air à la Ville de Baie-Comeau.

Avec enthousiasme, il ajoute : « Notre objectif est d’ouvrir le maximum de pistes dans la montagne où nous avons le télésiège. Bref, tout est sous contrôle pour le moment et l’on a bien hâte de voir nos premiers skieurs! »

En nouveauté cette saison, le Mont Ti-Basse offre une billetterie en ligne, visant à améliorer l’expérience client.

« Nous souhaitions améliorer notre efficacité auprès de la clientèle. On réduit donc l’attente pour les gens qui achètent leur billet en ligne, alors qu’un accès spécifique leur sera réservé pour l’impression du billet », explique M. Gagnon.

Par ailleurs, une prévente est en vigueur pour les abonnements individuels et familiaux. « Nous avons déjà plusieurs centaines d’abonnements, mais nous souhaitons augmenter ce nombre le plus possible. On travaille très fort pour offrir une saison 2024-2025 mémorable », conclut-il.