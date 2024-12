Une année record pour la guignolée des médias

Le report d’une semaine de la Grande guignolée des médias dans le secteur de la Manicouagan a été plus que payant cette année. La région a battu des records en matière de dons, et ce, au plus grand bonheur du Comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau qui a amassé un total de 156 310,80 $.

Josée Gagnon, présidente du Comptoir, et son équipe souhaitaient amasser un minimum de 50 000 $ afin de rembourser les centaines de paniers de Noël remis par l’organisme.

Sachant que l’an dernier, les dons ont frôlé les 80 000 $, le Comptoir alimentaire L’Escale espérait le même montant.

L’équipe a été plus que satisfaite lorsque le dévoilement du montant est tombé. Les citoyens ont offert 106 810,80 $ en argent ainsi que 49 500 $ en denrées alimentaires.

Un record de demandes

Depuis 2022, les demandes d’aide ont doublé au Comptoir alimentaire L’Escale et depuis quatre ans, elles ont triplé, dévoile Mme Gagnon.

L’organisme, qui couvre de Pointe-Lebel à Baie-Trinité et une partie de la communauté de Pessamit, prépare 550 paniers de Noël cette année. « Plus de la moitié des demandes sont des familles avec enfants », précise Natacha Rodi, gestionnaire des ressources matérielles au Comptoir alimentaire l’Escale.

Les raisons sont diverses en 2024 pour demander de l’aide alimentaire. Mme Rodi constate que l’augmentation du loyer et du prix de l’épicerie est au cœur de cette bataille financière. « Les gens ne peuvent s’en sortir en cas d’imprévus », explique-t-elle.

Elle observe que le manque de places en service de garde, la maladie, l’augmentation de l’itinérance, du chômage et du vieillissement de la population ainsi que l’immigration sont souvent les causes de cette privation.

Dans son ensemble, la Côte-Nord a récolté un montant de 382 000 $ pour la Guignolée des médias 2024.