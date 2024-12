Cinquième défaite de suite du Drakkar

Malgré un meilleur effort que dans le duel précédent, le Drakkar a de nouveau courbé l’échine devant ses éternels rivaux bas-laurentiens. En temps réglementaire, la troupe de Joël Perrault l’a emporté 3-2 au Colisée Financière Sun Life. Pour Baie-Comeau, c’est un cinquième revers consécutif.

Quelque peu à l’image du match disputé la veille, les deux équipes se sont partagé un bon premier engagement. Différence notable, les nord-côtiers ont été en mesure d’enfiler l’aiguille, profitant d’un écran devant le gardien; chose qu’ils n’ont jamais été en mesure de faire vendredi. Ce but du capitaine Anthony Lavoie créait l’égalité 1-1, après qu’Alexandre Blais eut procuré les devants à l’Océanic plus tôt au premier engagement.

Comme le dit l’adage: chassez le naturel, il revient au galop. En deuxième, les nord-côtiers n’ont touché le filet défendu par William Lacelle qu’à quatre reprises, voyant leur rythme être brisé notamment en raison de plusieurs pénalités; un scénario digne du film Le jour de la marmotte.

L’Océanic inscrit un gros but en fin de période, profitant d’une infraction de quatre minutes à Alexis Bernier, chassé pour avoir porté son bâton trop élevé. Exténué, le quatuor défensif du Drakkar fini par flancher; Maël St-Denis redirige une passe du patin dans le filet, portant l’avance de son équipe à deux buts, avec tout juste moins d’une minute à faire au tiers temps. Plus tôt, Mathys Dubé avait également déjoué Lucas Beckman, sur un retour de lancer.

En retard par deux, le Drakkar tente à nouveau de revenir au pointage et presse le pas. Il resserre l’écart par l’entremise de Justin Poirier et son 25e but de la saison, déjouant Lacelle après s’être échappé seul devant lui. Malgré quelques occasions, dont un jeu de puissance en deuxième moitié de troisième période, les attaques baie-comoises seront sans résultat jusqu’à la toute fin.

Les équipes du circuit Cecchini amorcent dès maintenant une pause de deux semaines pour la période des fêtes. La saison régulière reprendra le samedi 28 décembre, où le Drakkar recevra une nouvelle fois les Remparts de Québec au Centre Sportif Alcoa. Également à noter, il sera bientôt possible pour les directeurs généraux d’effectuer des transactions; une période toujours fort intéressante pour les amateurs.