Congé de TPS sur une foule de produits, dès ce samedi, juste à temps pour les Fêtes

Une interruption de deux mois de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) entre en vigueur ce samedi sur certains produits.

Ce congé de la TPS de 5 % vise à soulager un peu le portefeuille des contribuables pendant la période des fêtes, selon le gouvernement fédéral.

Cette exonération de la TPS est prévue jusqu’au 15 février 2025.

À l’extérieur du Québec, les provinces qui ont harmonisé la taxe de vente provinciale et fédérale verront l’exonération complète de la TVH.

Les produits visés par ce congé temporaire de TPS sont les aliments préparés et les boissons, même alcoolisées, les repas au restaurant, les vêtements et chaussures pour enfants, les couches pour enfants ainsi que les jouets et livres imprimés.

La liste détaillée des produits admissibles se trouve sur le site web du gouvernement du Canada à l’adresse suivante: https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles/conge-tps-tvh-fetes.html

Cette mesure temporaire cause cependant bien des maux de tête aux commerçants.

Si un client constate une erreur sur sa facture, il doit demander un remboursement auprès du fournisseur ou du détaillant, précise le site web du gouvernement fédéral.