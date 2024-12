Un concert pour se plonger dans l’esprit des Fêtes

Les jeunes musiciens de l’École de musique Côte-Nord et leurs professeurs offriront un concert de Noël pour vous plonger dans l’esprit chaleureux et convivial du temps des Fêtes.

Cet événement musical marquera le début des festivités de fin d’année. Il se tiendra le 22 décembre à 14 h au Centre des arts de Baie-Comeau.

Au programme, les élèves et professeurs performeront un répertoire varié de pièces classiques et modernes, allant des incontournables mélodies de Noël aux œuvres rock et populaire. Les instruments suivants seront à l’honneur : violon, piano, guitare, violoncelle, batterie et chant.

Le concert débutera avec la performance de la chorale d’enfants de Nicole Champagne. Pour l’occasion, les jeunes chanteront la chanson Père Noël Chante, une création de Luce Martel, élève en cours de composition de l’École de musique.

Ensuite, les élèves de Jasmine Perron formant l’orchestre préparatoire de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau fouleront la scène pour interpréter la pièce Mary and Joseph ainsi que la chanson folklorique V’là l’bon vent.

L’Orchestre intermédiaire suivra avec Jingle Basses, un arrangement de Bob Phillips. Par la suite, il y aura des numéros solos en chant ou en instrument ainsi qu’en duo ou en petits groupes.

Parmi les titres qui seront interprétés, on retrouve Christmas Calling de Jonas Tomalty, Ave Maria de Schubert, interprété en français et en innu, et Snowman de Sia.

De plus, les deux groupes rock de l’École de musique présenteront Toxicity de System of a Down et un pot-pourri du groupe Iron Maiden.

Les billets sont en vente à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau au coût de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants et c’est gratuit pour les 5 ans et moins. « Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble la magie de Noël au rythme de la musique », conclut la directrice générale Pia Di Lalla.