Des cadeaux pour des enfants de Baie-Comeau

Le Centre de services scolaire de l'Estuaire remet 100 cadeaux à la Maison des familles de Baie-Comeau. Sur la photo, on retrouve Marie-Pier Girard, intervenante de proximité et supervision des droits d'accès pour la MDFBC, et la porteuse du projet Annie Dionne. Photo courtoisie