La Clinique du Sommeil Beaulieu sort du silence 

La directrice et propriétaire de la Clinique du Sommeil Beaulieu, Stéphanie Beaulieu, a donné des nouvelles à sa clientèle par l’entremise d’une lettre datée du 27 novembre 2024.

« Considérant la situation actuelle, la Clinique s’est assuré de la prise en charge de tous les patients par Biron Groupe santé (BIRON) et son service de soins du sommeil », peut-on lire dans la mise à jour de l’entreprise.

Confirmé par la Clinique du Sommeil Beaulieu via courriel, cette prise en charge de la clientèle serait définitive. « Nous sommes confiants que cette transition vous permettra de recevoir de BIRON des services de qualité correspondant à vos besoins », indique la propriétaire.

L’entreprise absorbante pourra donc s’assurer de faire les suivis avec la clientèle et ses appareils CPAP.

De plus, Mme Beaulieu explique que BIRON « répondra à vos demandes concernant vos besoins actuels et futurs en lien avec les soins du sommeil comme l’approvisionnement en matériel et vos achats ».

Les dossiers en attente

Dans un précédent dossier de presse, Le Manic s’est entretenu avec une dizaine de clients de la Clinique du Sommeil Beaulieu de Baie-Comeau. Parmi ceux-ci, plusieurs expliquaient qu’ils étaient toujours en attente d’une réponse de Mme Beaulieu pour un appareil CPAP qu’ils avaient déjà payé ou encore pour un retour d’appel sur leur situation.

Stéphanie Beaulieu explique que son entreprise « poursuivra ses opérations afin d’assurer un suivi pour certains dossiers en cours, de finaliser la facturation, des retours et fournitures d’équipements, des demandes de paiement ou autres situations ».

Elle demande à la clientèle concernée d’écrire sa demande par courriel à fermeture.csb@gmail.com.

Elle clarifie que les appareils CPAP actuellement à la Clinique du Sommeil Beaulieu seront remis à qui de droit.

« Si vous avez un CPAP à la clinique, nous vous contacterons sous peu pour faire un suivi, ou vous la remettre », assure-t-elle.

Rappel de la compagnie Philips

Pour les rappels des appareils Respironics de Philips, Mme Beaulieu demande aux clients de son entreprise de communiquer rapidement avec Philips avant le 31 décembre 2024.

Cette date serait butoir puisqu’elle soutient, dans sa lettre d’explication, qu’il s’agit du seul moyen « pour avoir droit à votre rappel Respironic ».

« Informez-les qu’ils doivent maintenant vous faire parvenir votre machine chez vous, car la Clinique du sommeil Beaulieu ne peut pas vous la remettre », soutient-elle par l’entremise du courriel de fermeture.

Membre non actif à l’OPIQ

Me Andréanne LeBel, directrice des affaires juridiques à l’OPIQ a confirmé à notre média que Mme Beaulieu est toujours membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

« Toutefois, son statut est non actif (depuis le 28 novembre 2024), cela signifie qu’elle demeure inscrite au Tableau des membres l’Ordre jusqu’au 31 mars 2025, mais qu’elle n’exerce pas l’inhalothérapie », explique-t-elle.

« Elle n’est donc actuellement pas autorisée à fournir des soins à titre d’inhalothérapeute », corrobore-t-elle.

« C’est le Tableau des membres de l’Ordre qui fait foi du droit d’exercice d’un(e) professionnel (lle) », abrège-t-elle. Me LeBel a aussi confirmé que le Conseil de discipline de l’OPIQ n’a rendu aucune décision à l’égard de Stéphanie Beaulieu.