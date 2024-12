La ministre des Finances Chrystia Freeland quitte le cabinet de Justin Trudeau

La vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, quitte le cabinet du premier ministre Justin Trudeau, faisant état de désaccords avec les «astuces politiques coûteuses» mises de l’avant par le gouvernement libéral.

La principale intéressée en a fait l’annonce lundi matin en publiant sur ses réseaux sociaux une lettre qu’elle a transmise à M. Trudeau.

Dans sa missive, Mme Freeland révèle que M. Trudeau l’a informée vendredi dernier qu’il ne souhaitait plus qu’elle occupe le poste de ministre des Finances.

M. Trudeau aurait offert à Mme Freeland un autre poste au sein du conseil des ministres, mais «après y avoir réfléchi», Mme Freeland a conclu que «la seule voie honnête et viable est de démissionner du cabinet».

«Pour être efficace, un ministre doit parler au nom du premier ministre et avec toute sa confiance. En prenant votre décision, vous avez clairement indiqué que je ne possède plus cette confiance de façon crédible et que je ne possédais plus l’autorité qui l’accompagne», a-t-elle écrit.

La semaine dernière, certains médias ont fait état de tensions entre Mme Freeland et le bureau du premier ministre concernant le congé de TPS sur certains produits et le chèque de 250 $ pour les travailleurs gagnant moins de 100 000 $ annoncés par M. Trudeau en prévision des Fêtes.

Dans sa lettre, Mme Freeland semble confirmer ces informations, soulignant que M. Trudeau et elle étaient en «désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada» ces dernières semaines.

Avec l’élection de Donald Trump, qui menace d’imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les importations canadiennes, aux États-Unis, Mme Freeland croit qu’il faut «préserver notre capacité fiscale aujourd’hui, pour que nous puissions disposer des réserves dont nous pourrions avoir besoin lors d’une guerre tarifaire».

«Il faut éviter les astuces politiques coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre et qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point ce moment est grave», a écrit Mme Freeland à M. Trudeau.

Même si elle démissionne du conseil des ministres, Mme Freeland compte demeurer au sein du caucus libéral et a l’intention de solliciter un nouveau mandat aux prochaines élections fédérales.

L’annonce de Mme Freeland survient alors que le gouvernement libéral doit présenter lundi après-midi sa mise à jour économique de l’automne.