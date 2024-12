MDJ La Relève : le nouveau local enfin confirmé à Marquette

Dans la stratégie d’optimisation des bâtiments de la Ville de Baie-Comeau, la Maison des jeunes (MDJ) du secteur Marquette devait déménager dans la salle Léopold Arsenault du Centre Alcoa. Finalement, coup de théâtre ! Les jeunes de 12 à 17 ans pourront retrouver leur refuge à l’intérieur de leur polyvalente, soit celle des Baies.

« Dans les derniers mois, des pourparlers entre le Centre de services scolaire de l’Estuaire et la Ville de Baie-Comeau ont mené à une solution encore plus optimale et adaptée à la clientèle de la Maison des jeunes La Relève », peut-on y lire dans le communiqué de presse qui en fait l’annonce.

Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire croit en cette nouvelle localisation. « En discutant avec nos partenaires, nous avons convenu qu’un lieu de rassemblement sain, sécuritaire, bien localisé et, en plus, relié à la réussite scolaire, était l’avenue idéale », mentionne-t-elle par la voix de du communiqué de presse.

Dès janvier 2025, lors du déménagement, une inauguration des locaux aura lieu, selon Véronique Beaudin, directrice de la MDJ La Relève.

« Ce projet de réaménagement fait le plus grand bonheur de l’organisme, qui y a tout de suite vu les bénéfices (…), souligne Mme Beaudin. »

Même enthousiasme du côté de la Ville de Baie-Comeau. « Bien que nous étions heureux de notre plan de match initial d’installer la Maison des jeunes La Relève au Centre sportif Alcoa, nous ne pouvions absolument pas passer à côté de l’opportunité présentée par le Centre de services scolaire de l’Estuaire », explique le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

M Desbiens, a ajouté « qu’avec les nombreux besoins en espace à la Ville, le local ne restera pas vacant longtemps ».

Actuellement, il n’y a pas de plan pour la salle Leopold Arsenault du Centre sportif Alcoa.