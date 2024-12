Feu criminel à Moisie | Les deux individus de Québec resteront en détention

Anthony Roy et Derek Lemay, tous deux de Québec, sont les premiers des accusés en lien avec le feu criminel de Moisie à la mi-octobre à se voir refuser leur liberté dans l’attente de la prochaine étape judiciaire.

Mardi matin (17 décembre), le juge François Paré a fait savoir que plusieurs critères jouaient en défaveur de la remise en liberté des deux individus, actuellement accusés d’avoir mis le feu à une maison d’habitation, dans laquelle le Septilien Jimmy Maltais a été retrouvé inanimé dans les décombres.

Il a parlé d’un geste prémédité, de la version des autres accusés, de leur participation, de leur profil et de la sécurité du public. Il a mentionné que les garanties présentées par la défense étaient insuffisantes.

Cette décision du juge Paré rejoint ce que l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Marc Bérubé, souhaitait. « C’est un lien de confiance du public envers la justice avec ce qui se passe à Sept-Îles et sur la Côte-Nord », a-t-il fait savoir.

L’étape orientation/déclaration pour Anthony Roy et Derek Lemay, représentés respectivement par Me Samuel Cozak et Me Mathieu Giroux, est prévue pour le 3 février.

Cet après-midi, la juge Nathalie Aubry rendra sa décision dans l’enquête de remise en liberté du Baie-Comois Jonathan Gendron, contre qui pèse le chef d’accusation de séquestration, à l’endroit de Jimmy Maltais, dans cette histoire.

Le mercredi 18 décembre, ce sera au tour du sixième et dernier individu impliqué dans cet événement de la mi-octobre. Il est représenté par Me Michel Savard. Me Marc Bérubé entend s’opposer à une remise en liberté.

Malory Fortin et Raphaël Bérubé ont déjà pu retrouver leur liberté, en attendant l’étape orientation/déclaration.

La Couronne est toujours en attente d’autres éléments de preuve du côté pathologique pour la possibilité de porter d’autres accusations.