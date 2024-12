Un Noël d’entraide au service de garde

Depuis huit ans, Stéfany Milhomme mène un projet unique pour éveiller les tout-petits à la valeur de la générosité.

L’éducatrice et propriétaire d’un service de garde accueillant neuf enfants de 14 mois à 5 ans organise chaque année une initiative de partage de cadeaux entre enfants, avec l’appui des familles.

« L’idée est de sensibiliser les enfants aux privilèges qu’ils ont et à la chance qu’ils ont de recevoir des cadeaux, d’avoir des jouets et de la nourriture régulièrement », explique Stéfany Milhomme.

Dès le début de décembre, chaque enfant sélectionne un jouet qu’il n’utilise plus à la maison.

« Chaque enfant apporte un jouet qu’il a choisi à la maison. Un jouet qu’il n’utilise plus. Un jouet qui leur appartient à la maison, qu’ils apportent par la suite au service de garde, puis les enfants sont associés directement à un autre enfant de l’halte-garderie de la Maison des familles », détaille la responsable.

Au service de garde, les jouets sont emballés dans un papier cadeau décoré par les enfants eux-mêmes. Cette étape créative est un moment phare du projet. « J’achète du papier comme du papier kraft, des gros rouleaux qu’ils vont décorer eux-mêmes. Puis, on emballe les cadeaux avec ça. Donc, il y a plusieurs étapes au courant du mois. »

« Ça se termine avec la remise en mains propres des cadeaux avec les enfants. On se rend à la Maison des familles avec tous les enfants et ils voient le résultat de tout ce qu’ils ont fait, et qu’ils ont la possibilité de rendre quelqu’un d’autre heureux. »

Une démarche dès le plus jeune âge

Bien que les plus jeunes saisissent moins les subtilités du projet, l’éducatrice remarque que l’enthousiasme grandit avec l’âge.

« Les plus petits ne comprennent pas peut-être, ou ils le comprennent moins, mais ils voient quand même, car on fait l’activité. Aujourd’hui, j’en avais dans mes plus grands qui me demandaient quand est-ce qu’on y allait. Ils ont hâte d’y aller. Ils ont vraiment hâte d’aller remettre leur cadeau », souligne-t-elle.

Un panier de Noël pour une famille dans le besoin

En parallèle des cadeaux pour les enfants, une famille dans le besoin est sélectionnée par la Maison des familles pour recevoir un panier de Noël. Grâce aux dons de commanditaires, aux contributions des familles et à ses propres efforts, Stéfany Milhomme garnit ce panier de denrées alimentaires et de jouets achetés spécialement pour l’occasion.

« J’achète beaucoup de mon épicerie au niveau du Maxi et j’utilise tous mes points PC qui me servent à ça. Donc ça sert d’aliments pour 300 $ à peu près », conclut-elle.

Au fil des années, le projet de Stéfany Milhomme est devenu un moment fort de la période des Fêtes, tant pour les enfants que pour leurs familles avec l’objectif toujours d’apprendre la générosité dès le plus jeune âge.