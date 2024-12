L’église doit s’adapter aux générations

Au fil des ans, l’église doit s’adapter à la réalité des nouvelles générations. Des traditions de Noël tendent à disparaître et d’autres prennent place. Le changement dans les célébrations en famille, la laïcité et les allégations envers des membres de l’église ont un rôle à jouer dans la diminution de l’achalandage aux célébrations.

La messe de minuit ne fait plus partie des célébrations de Noël dans les églises de la paroisse de l’Ange-Gardien et de Marie-Immaculée.

« Il n’y plus de messe de minuit, parce qu’il n’y a plus de monde », dit le curé Réjean Vigneault.

L’église a dû s’adapter à la réalité d’aujourd’hui.

« On a modifié les horaires au fil des ans pour s’adapter aux différentes sortes de soupers et s’adapter aux jeunes », dit Anne Boudreau, agente de pastorale pour la paroisse l’Ange-Gardien. Les soirées se déroulent plus tôt que le traditionnel réveillon de minuit.

Une nouvelle tendance voit le jour au niveau des célébrations religieuses.

« Ce qui est rendu bien populaire, c’est la messe du 25 au matin », dit Mme Boudreau. « Des gens ne viendront pas à la messe du 24 au soir, comme à l’ancienne. »

Ce serait surtout ceux qui font des soupers, qui se rendent à l’église le matin.

Traditions

Puisque la messe de minuit n’existe plus, le traditionnel « minuit chrétien » pourrait disparaître aussi. Habituellement, ce chant avait lieu à minuit, pour la naissance de Jésus. La chorale opte plutôt pour des classiques tels que Douce nuit ou Les anges dans nos campagnes, et même, des chants non religieux.

La crèche vivante est un moment particulièrement apprécié.

Laïcité

Anciennement, l’église approchait les écoles afin de recruter des chanteurs pour la chorale et des enfants pour incarner les personnages de la crèche vivante.

La loi sur la laïcité empêche maintenant ce type de partenariat. Les organisateurs arrivent tout de même à recruter des enfants pour chanter et jouer dans la crèche, grâce au bouche-à-oreille.

« C’est un peu plate, parce que j’oserais dire que même chez les non-croyants, il y a comme une tradition de venir à la messe de Noël », dit Mme Boudreau. « Ça fait comme partie du patrimoine québécois. »

Le curé Réjean Vigneault croit que la laïcité a un rôle important à jouer dans la diminution de la fréquentation de l’église.

« L’église n’est plus représentée dans les écoles », dit-il. « Ceux qui viennent à nos célébrations sont majoritairement des personnes âgées. »

Allégations

Au cours des dernières années, de nombreuses dénonciations d’abus et d’agression sexuelles ont été faites envers des membres de l’Église catholique au Québec. « L’église a mangé sa claque à ce niveau-là aussi », dit le curé Vigneault. « On a à redécouvrir la confiance de part et d’autre. »

Un long cheminement qui s’annonce ardu.

« L’église a besoin de reprendre ses gallons d’une certaine façon, mais pas de la même façon qu’on le faisait autrefois », dit-il. « Ce n’est plus une église de pouvoir, mais qui est au service du Christ. »

Il croit qu’il ne faut pas baisser les bras devant une épreuve. « Ça vient nous rappeler, au fond, l’essentiel, et la façon de se comporter et d’être avec les gens autour de nous. »