Une Nord-Côtière est cobaye au Gros Laboratoire

Abigaëlle Tremblay, 14 ans, de Baie-Comeau vécu sa toute première expérience tournage professionnel cet été. Elle a participé à l’émission Le Gros Laboratoire, qui sera diffusée dès le 20 décembre à 19 h 30.

« On va se faire un party, avec ma famille et des amis et on va regarde ça », lance-t-elle en entrevue avec Le Manic, quelques heures avant la diffusion.

La jeune Baie-Comoise a tenté sa chance pour cette émission grâce à sa professeure de français. « C’est une émission qu’elle écoute beaucoup. Donc, elle a vu que Le Gros Laboratoire faisait une saison spéciale pour ados et je me suis inscrite », explique-t-elle.

« Ils séparaient les 100 cobayes en deux », raconte en premier lieu Abigaëlle Tremblay.

« Il y avait une partie de l’avant-midi où on faisait des expériences et une partie où on faisait des activités avec les animateurs. On faisait des guerres d’eau, on allait à la piscine et on jouait à des jeux dehors », indique-t-elle.

La participante qualifie ses neufs jours de tournage comme étant « une expérience formidable ».

« Je me sentais quasiment comme une star. C’était le fun de voir toutes les caméras autour et de voir comment ça se passait dans les coulisses », déclare-t-elle.

« Des fois, on attendait une heure, d’autres fois, c’était deux ou trois heures d’attente pour faire environ 5, 10 ou 15 minutes d’expérience. Mais, c’était vraiment le fun », ajoute l’adolescente.

Dans Le gros laboratoire, les cobayes sont soumis à des épreuves d’ordre psychologique, social et physique afin d’en découvrir davantage sur le comportement humain. La 6e saison a recruté 100 adolescents à travers le Québec pour ses expériences.

« J’ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si je suis dans l’épisode de ce soir (20 décembre), parce qu’on faisait plusieurs expériences. Mais, deux de mes expériences sont dans la description de l’épisode », souligne Abigaëlle Tremblay.