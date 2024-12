Guide pour des Fêtes écoresponsables

Un tout nouveau guide pratique pour un Noël écoresponsable est dévoilé par RECYC-QUÉBEC. Gratuit, il est rempli de conseils concrets et inspirants, pour accompagner pas à pas les citoyens vers des Fêtes de fin d’année plus durables.

« Les fêtes de fin d’année sont une période de partage et de réjouissances. En adoptant quelques astuces simples, nous pouvons tous contribuer à rendre ces moments encore plus magiques, tout en préservant notre environnement pour les générations futures », souligne Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Gaspillage alimentaire

Pour la période des festivités, voici quelques astuces retrouvées dans le guide pour éviter le gaspillage alimentaire et profiter pleinement des belles tablées.

Selon RECYC-QUÉBEC, la première étape pour bien recevoir à la maison est de se poser les bonnes questions. Combien serez-vous autour de la table ? Quelle quantité devriez-vous acheter pour régaler tout le monde sans excès ? Que ferez-vous avec les restants si vous avez trop de nourriture ? Comment bien conserver les aliments pour en profiter plus longtemps ? Avez-vous assez de place dans le congélateur pour garder les restes ?

« Se poser ces questions, c’est déjà faire un grand pas vers un réveillon festif et sans gaspillage ! », estime la société d’État.

Ensuite vient la planification. Commencer par explorer le frigo, le congélateur et le garde-manger pour voir ce que vous avez déjà en réserve. Créer un plan de repas en imaginant des menus délicieux pour la période des Fêtes. Dresser une liste d’épicerie en fonction du nombre d’invités que vous recevrez. Faire les courses l’estomac plein, pour éviter les achats impulsifs, etc.

Cadeaux et emballage

Avant de plonger dans les préparatifs, RECYC-QUÉBEC suggère de se poser la question : quelle est la valeur ajoutée de l’emballage ? Est-il vraiment indispensable ? Si la réponse est oui, il est possible d’emballer les cadeaux de façon écoresponsable.

Faites preuve de créativité en choisissant des matériaux réutilisables que vous avez déjà chez vous. Pensez aux boîtes décoratives, aux tissus colorés (furoshiki), aux sacs cadeaux, au papier de soie, aux vieux magazines ou même au papier journal pour un effet rétro.

« À éviter : les choux et les rubans décoratifs. Mais pas de panique! Si vous en utilisez, réemployez-les le plus possible pour prolonger leur durée de vie », précise-t-on dans le guide.

Un cadeau ne rime pas toujours avec surconsommation, selon RECYC-QUÉBEC. « Profitez du temps des fêtes pour repenser ce que vous offrez à vos proches », recommande le document qui propose des idées cadeaux plus durables.

Par exemple, on peut offrir une expérience inoubliable : une sortie au musée, une carte-cadeau pour un repas au restaurant, des cours de mixologie ou de cuisine, un atelier de dégustation, une aventure en plein air, ou même une escapade. Il est aussi possible d’exprimer sa créativité avec un album photos personnalisé, des certificats pour des services tout au long de l’année, un tricot et d’autres objets faits par vous-même.

Sapin de Noël

Le saviez-vous ? Le sapin naturel est souvent considéré comme plus écolo si vous le compostez ou le recyclez après usage. Pour qu’un sapin artificiel soit aussi écologique qu’un sapin naturel, il doit être utilisé pendant 20 ans, divulgue RECYC-QUÉBEC.

Après les festivités, une question se pose : que faire de son sapin de Noël ? Plutôt que de le laisser sécher dans un coin, le guide offre des idées créatives et écoresponsables pour donner une nouvelle vie à son compagnon des Fêtes.

Pour les plus habiles de leurs mains, on suggère de transformer son sapin en une décoration pour l’année prochaine. On peut aussi le découper pour en faire du bois pour les feux extérieurs ou du paillis. Pour faire durer la magie, le sapin peut devenir un pot-pourri pour réchauffer l’atmosphère tout au long de l’hiver.

Pour les amateurs de cuisine, le guide propose d’ajouter une touche festive à ses cocktails du 31 décembre avec quelques branches de sapin. Il est aussi possible de rehausser ses plats avec des aiguilles de sapin pour une saveur nordique irrésistible.

Pour ceux qui souhaitent s’en départir, il serait important de vérifier auprès de sa municipalité si elle propose une collecte spéciale ou si l’écocentre le plus proche l’accepte. « Dans plusieurs municipalités, les sapins récupérés peuvent être transformés en compost, en paillis ou même en huile essentielle », indique RECYC-QUÉBEC.

Même après la magie des Fêtes, le cycle écoresponsable continue, rappelle la société d’État. « En veillant à bien gérer les emballages, les sapins et les décorations, tout en réduisant le gaspillage alimentaire, nous offrons à la planète le plus beau des cadeaux : un avenir plus vert et des ressources préservées pour les fêtes à venir », lance-t-elle.