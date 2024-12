Immigration: le système fédéral manque de discipline, reconnaît Marc Miller

Le gouvernement fédéral aurait pu mieux contrôler l’immigration avant la surchauffe actuelle du système, reconnaît le ministre de l’Immigration, Marc Miller.

M. Miller a accordé à la mi-décembre une entrevue à La Presse Canadienne pour discuter d’une année fort tumultueuse pour le système fédéral de l’immigration.

Depuis le début de l’année, le ministre a apporté plusieurs modifications aux politiques sur l’immigration. Il a notamment réduit le nombre de visas pour les étudiants étrangers et le nombre de résidents permanents tout en suspendant les demandes de parrainage privé de réfugiés émanant d’organismes communautaires et de groupes de cinq personnes ou plus.

Il dit avoir constaté une hostilité grandissante au Canada contre l’immigration. La rapide croissance démographique a exercé des pressions sur le logement et les soins de santé au pays.

M. Miller croit que le Canada a toujours besoin des immigrants, mais le système actuel manque de discipline. Un retour à l’ordre est nécessaire.

D’autres réformes pourraient être mises en œuvre l’an prochain. M. Miller étudie ces options afin d’accélérer le processus pour les demandes d’asile légitimes tout en éliminant les demandes illégitimes.