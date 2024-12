Temps des Fêtes: la manne en friperie!

Friperie, ressourcerie, écoboutique, comptoir vestimentaire… Peu importe le nom qu’on leur donne, ces antres de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation sont de véritables cavernes d’Ali Baba, où 1 001 trésors n’attendent que votre œil aguerri. Avec un peu de chance, garnir le pied du sapin n’aura jamais été aussi économique et écologique !

Baie-comois, Baie-comoises, si vous n’avez jamais fréquenté les magasins de réemploi de votre coin de pays, votre vie est sur le point de changer ! Et vous pourriez, du même coup, améliorer le sort de la planète et celui de membres de votre communauté…

La friperie du Dépannage de l’Anse (850, rue de Puyjalon) est l’endroit tout indiqué pour vous initier, si ce n’est déjà fait, au plaisir de magasiner à bas prix en friperie. Plusieurs ont d’ores et déjà adopté l’endroit, comme l’indique Raphaël Hovington, secrétaire du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.

« En 2023, juste avec la friperie, la vente de tissus et de chiffons, on a généré 170 000 $ de revenus. Comme on est propriétaire de l’édifice, ça sert beaucoup à payer l’entretien, les factures, mais on engage également six personnes à la friperie et au centre de tri, en plus de la quinzaine de bénévoles », résume M. Hovington. Les bénévoles ont offert, en temps, 49 334 $ en 2023. « C’est un salaire et demi », salue le porte-parole.

L’organisme redonne toutefois beaucoup à la communauté, notamment en aidant les personnes dans le besoin à se vêtir ou à se procurer des biens de première nécessité gratuitement.

Une couverture crochetée. Photo Emelie BERNIER

« En 2023, on a aidé 113 personnes dans le besoin référées par nos partenaires de la DPJ, du CLSC ou du Centre Émersion. On a remis 1 183 unités pour une valeur de 4 600 $ et cette année, on prévoit que ce montant va avoir doublé », ajoute le gestionnaire.

Des dons sont remis aux groupes communautaires. L’an dernier, 4 800 $ ont été distribués. « Là encore, on va doubler ce montant au bilan de 2024. Il y a de la pauvreté chez nous et des organismes comme le nôtre sont essentiels pour faire face à des situations difficiles », avance-t-il.

L’objectif principal, en plus du soutien à la communauté, est de réduire au maximum l’enfouissement. « Si on ne récupère pas, tout va à l’enfouissement. La remise en circulation de biens de consommation à prix modique est aussi un service important dans un contexte économique difficile », affirme l’intervenant.

Des jeux de société. Photo Emelie BERNIER

Raphaël Hovington profite de l’occasion pour dire que des locaux sont disponibles dans le bâtiment. « On loue surtout à des organismes communautaires, mais le prix est vraiment compétitif et on est ouvert à tous. »

Jamais trop tard pour acquérir de jolies décorations de Noël ! Photo Émélie Bernier

M. Hovington et toute l’équipe de la friperie vous invitent à franchir sans hésiter les portes de la boutique. « C’est comme un magasin général chez nous, on a de tout ! On souligne les saisons thématiques : Noël, Pâques, Halloween… C’est bien parce qu’on sent que les gens à Baie-Comeau ont de plus en plus tendance à récupérer. C’est une belle manière de redonner au suivant et d’agir pour l’environnement », analyse-t-il.

La période précédant le temps des Fêtes est toujours fort achalandée et l’équipe a prévu le coup. « On a installé deux grandes tables avec des cadeaux pour les clients qui cherchent des trucs à offrir à leurs proches », indique M. Hovington.

Les décorations de Noël ont également la cote, de même que la vaisselle, les nappes et autres accessoires pour recevoir.

Le Marché de Claire, situé au sous-sol de l’église Saint-Nom-de-Marie, et la boutique de l’écocentre de Baie-Comeau sont également des lieux à visiter si vous souhaitez faire de bonnes affaires tout en contribuant à diminuer la quantité de matériel acheminé au site d’enfouissement de votre ville.

Un casque de « poil » Photo Emelie BERNIER

Raphaël Hovington considère que les adresses qui offrent du matériel usagé se complètent. « À la boutique de l’écocentre, ils ne vendent pas de textile, mais surtout des objets, des meubles, des articles de sports… Plus on est nombreux à mettre la main à la pâte, plus c’est profitable. »