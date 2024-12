Trois nouveaux cours à l’hiver 2025

L’antenne universitaire Manicouagan de l’Université du troisième âge (UTA) se prépare à accueillir d’anciens et nouveaux étudiants pour la session d’hiver. Trois cours seront offerts à la bibliothèque Alice-Lane dès le 6 février.

À l’UTA, aucun préalable n’est requis si ce n’est sa curiosité et son intérêt, car les cours sont adaptés pour tous et favorisent la communication et la participation. Pour s’inscrire, il suffit d’être âgés de 50 ans et plus. La devise demeure : « Pour le plaisir d’apprendre ».

C’est dans un cadre agréable et convivial que des ressources enseignantes partagent leur expertise et leur contenu avec passion. Le partenariat avec la bibliothèque Alice-Lane permet la tenue des activités dans l’espace culturel et ainsi l’ouverture des inscriptions à plus d’une quarantaine de participants à chacune des offres.

Programmation

Au programme de l’hiver 2025, des cours variés sauront susciter l’intérêt.

Tout commence avec Serge Paré qui présente Ah les hormones !, une formation qui explorera notamment ce qu’est une hormone et une phéromone, la relation entre les systèmes endocriniens et nerveux, le système sexuel et ses hormones, etc. Le cours se tiendra les jeudis de 9 h à 12 h du 6 au 27 février pour un coût de 84 $.

Par la suite, l’enseignant Dave Savard offrira Approfondir la réflexion philosophique sur la mort. Ce cours sera structuré autour de trois séances qui permettront d’approfondir la réflexion de Vladimir Jankélévitch sur la mort, telle qu’il la développe dans son ouvrage Penser la Mort ?. Les élèves auront rendez-vous les jeudis de 9 h à 12 h du 13 au 27 mars pour une somme de 63 $.

Finalement, Marc-André Hallé donnera le cours Les styles musicaux au cinéma. Dans celui-ci, les participants exploreront les racines des mélodies qui ont enchanté, de l’âge d’or hollywoodien aux blockbusters contemporains, mais aussi en passant par l’Italie et la France. Il aura lieu les samedis de 13 h à 16 h du 5 au 26 avril et les frais s’élèvent à 63 $.

Inscription

Il y a deux façons de s’inscrire aux activités de l’UTA, soit en remplissant le formulaire sur le site Web www.usherbrooke.ca/uta/prog/man à compter du 9 janvier à 10 h ou en personne lors de la séance d’information du 16 janvier à la bibliothèque Alice-Lane entre 10 h et midi.