5 albums de Noël qui valent au moins une écoute

❄️ Noël à deux de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau

Les deux chouchous du Québec, Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau, ont sorti, il y a quelques années, un album concept de 12 chansons incluant leurs classiques de Noël préférés et quelques nouvelles adaptations.

❄️Un cœur d’enfant pour Noël, Laurence Jalbert

Ce deuxième album de Noël de la chanteuse se veut un élan de spiritualité et un esprit de rassemblement. Elle commence l’album avec une reprise de la chanson Mon plus beau Noël, de Johnny Hallyday, pour continuer avec des pièces les plus réconfortantes les unes que les autres.

❄️ Joyeux Noël de Ginette Reno

Ginette Reno, c’est un incontournable. Sur cet album, elle nous interprète tous les succès de Noël et du temps des fêtes en français. Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes que d’écouter cette grande de la chanson québécoise?

❄️Cheers, It’s Christmas de Blake Shelton

Voici une proposition anglophone pour les amateurs de musique country. On y retrouve des chansons originales et des reprises ainsi que des collaborations avec Reba McEntire, Kelly Clarkson et Michael Bublé. Même si l’album date de 2012, il reste toujours aussi bon et chaleureux.

❄️Holiday Seasoning, Jimmy Fallon

Le célèbre animateur américain (Tonight Show) sort un album de Noël! Étonnant, mais intéressant. Les artistes les plus populaires de l’heure s’y trouvent : d’Ariana Grande à Justin Timberlake en passant par Meghan Trainor, Dolly Parton et les Jonas Brothers. Will Ferrell offre même une chanson sur cet album.

