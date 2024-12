Trois baleines franches de l’Atlantique Nord ont été repérées empêtrées ce mois-ci

Trois baleines franches de l’Atlantique Nord, une espèce en danger critique d’extinction, ont été repérées empêtrées dans des engins de pêche au large de la côte est des États-Unis ce mois-ci.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a déclaré que deux des trois baleines, deux jeunes mâles, devraient mourir.

Les empêtrements et les collisions avec des navires dans les eaux américaines et canadiennes sont les principales causes de mortalité des baleines franches de l’Atlantique Nord, et les scientifiques affirment qu’il en existe moins de 400.

Elles se déplacent dans les eaux canadiennes de l’Atlantique principalement pour se nourrir, et elles migraient auparavant davantage vers la baie de Fundy pour manger du plancton, mais elles ont progressivement migré vers le golfe du Saint-Laurent à mesure que les températures de l’océan changent.

Des équipes de surveillance aérienne ont repéré une baleine mâle juvénile le 16 décembre à environ 100 kilomètres au large des côtes de la Caroline du Nord avec plusieurs lignes enroulées autour de sa tête et de sa bouche.

Le 9 décembre, une équipe de surveillance aérienne a repéré deux baleines empêtrées — une femelle adulte et un mâle juvénile — à quelques kilomètres l’une de l’autre, à environ 80 kilomètres au sud-est de Nantucket, dans le Massachusetts.

L’agence indique que, si les conditions météorologiques le permettent, ses équipes d’intervention en cas d’emmêlement surveilleront les baleines et détermineront si elles peuvent tenter de libérer les animaux.