Noël entre les murs du CHSLD 

On pourrait croire que fêter Noël à l’intérieur des murs d’un CHSLD est triste. Peut-être pour certains, mais au CHSLD Boisvert de Baie-Comeau, l’équipe et les bénévoles sont fidèles au poste pour faire vivre aux résidents un temps des Fêtes dans le bonheur et le partage.

Atelier de décorations de Noël, jeux, parties de bingo, bricolage, spectacle de danse et musique, activité de cuisine de Noël… Bref, une multitude d’activités sont proposées aux résidents du CHSLD Boisvert durant le mois de décembre.

Samuel Kerr, récréologue et préposé aux activités de l’établissement, s’efforce pour que les 72 bénéficiaires se sentent bien et puissent souligner ce temps des Fêtes comme il se doit. Par le dévouement de huit bénévoles au quotidien, l’équipe peut mettre des idées en place et en faire profiter cette petite population.

Depuis quatre ans, il organise les activités de Noël en plus de passer son 25 décembre avec les résidents. Même si cette journée est consacrée pour les familles, le responsable des activités s’assure que personne ne reste seul. « On essaie de briser l’isolement », dit-il.

Pour le pourcentage d’aînés qui n’ont pas de famille ni de cadeaux, l’équipe du CHSLD Boisvert passe du temps avec eux et fait affaire avec les organismes des alentours pour que tout le monde puisse avoir un petit présent de Noël.

De plus, elle s’assure que les bénéficiaires considérés comme des cas plus lourds puissent eux aussi prendre part aux activités, selon leur capacité et réalité.

Lorsque Le Manic demande à M. Kerr ce que les personnes âgées du CHSLD Boisvert lui apportent dans son travail, il répond « juste du bonheur ». Il ajoute que c’est ce qu’il aime faire et qu’il est toujours là pour eux.

Une grande famille

Yvan Brisson est natif et résident de Baie-Comeau depuis toujours. Il vit au CHSLD Boisvert depuis un peu plus de trois ans. Il a 84 ans et est atteint de la sclérose en plaques.

Pour lui, fêter Noël dans son milieu de vie « est formidable ». Il dit être entouré des gens qu’il aime et qui partagent le même centre d’hébergement que lui. « C’est une grosse famille ici », lance-t-il.

Celui qui lève la main à toutes les activités aime particulièrement inviter ses voisins à y participer. « Si je peux aider, je vais aider », affirme M. Brisson en reconnaissant la chance qu’ils ont d’avoir autant d’animation. « C’est bon pour nous autres parce qu’on apprend », mentionne-t-il.

L’ancien responsable des loisirs de la Ville de Baie-Comeau promet de prendre part à toutes les activités que « Sam » propose et souligne même, en souriant, qu’il va aussi l’aider.