Hockey Senior AA | Ils traitent les joueurs aux petits oignons

Les fervents de la série Lance et Compte se souviennent certainement de Nounou, joué par Michel Daigle, aux grands services des joueurs du National de Québec. Les quatre formations de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord ont aussi les leurs.

Ils sont les premiers arrivés à l’aréna. Ils y sont une bonne heure avant les matchs, sinon plus. Ils préparent les chandails, les bas, etc.

Pour certaines équipes, les préposés veillent aussi à mettre les tapis devant chaque casier, en plus des serviettes.

Ils voient à ce qu’il ne manque pas de tape, de lacets. Chez les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, le gel douche est même fourni.

Ils nettoient également les visières des casques des joueurs.

Ils préparent les boissons énergisantes, que ce soit le Gatorade ou le Biosteel, les gourdes des joueurs.

Toujours du côté de la formation septilienne, le Nounou de l’équipe, Mario Cormier, alias Pichoune, a aussi l’aide du soigneur Christian Pelletier et du photographe Sébastien Miousse.

Il s’occupe aussi du lunch d’après-match, fourni par Cantine Boudreault, partenaire de la formation septilienne.

Il quittera aussi l’aréna avec les chandails et les bas pour qu’ils soient lavés. Il peut compter sur l’aide de sa blonde.

Les préposés à l’équipement sont aussi là pour les mêmes besoins, lors des pratiques.

Que ce soit chez les Basques, les Gaulois avec Dany Blanchette, les Pionniers avec Éric Boudreau ou les Marchands avec Marc-Antoine Boudreau, les taches sont essentiellement les mêmes, que ce soit à domicile ou sur la route.

En cas d’absence, ils ont Jean-Pierre Lord (Sept-Îles), Karl Sergerie (Baie-Comeau) et Stéphane Boudreau (Havre-Saint-Pierre).

Ils sont là pour traiter les joueurs aux petits oignons, comme chez les pros.

« Je gâte les gars. Je fais sûr qu’ils ne manquent de rien. Si je ne suis pas là, c’est le bordel », lance Mario Cormier. « Les gars se sentent en confiance avec moi. Ils sont cool avec moi, me font sentir avec eux. J’ai une belle relation avec eux », ajoute-t-il.

Mario Cormier est préposé à l’équipement pour les formations septiliennes du Senior AA, de 2006 à 2014 pour le Groupe Nordique le Chivaz et depuis le retour en 2022, avec les Basques – Groupe Olivier. Il peut se targuer d’avoir quatre bagues de championnat.

« J’aime le hockey, c’est une passion. Ça m’occupe », dit l’homme de 62 ans, qui a été entraîneur, surtout au niveau midget, durant une douzaine d’années. Il a aussi donné de son temps lors du Tournoi Fer-O et d’autres tournois. Il a d’ailleurs été récompensé deux fois au Fer-O, au titre de bénévole.

Le Journal a aussi parlé avec celui qui occupe les mêmes fonctions du côté des Gaulois PCR de Port-Cartier. C’est une toute première expérience pour Dany Blanchette, comme préposé à l’équipement.

Fanatique de hockey, l’homme originaire de Saguenay a toujours été intéressé par ces responsabilités, inspiré par l’ancien gérant de l’équipement des Canadiens de Montréal, Pierre Gervais.

« J’aime être au service des autres. J’en fais toujours plus qu’il faut. »

En arrêt de travail, et dans l’attente d’une chirurgie, Dany Blanchette, 54 ans, avait besoin d’un défi. « C’est aussi une façon de connaître des gens », dit celui qui réside à Port-Cartier depuis quatre ans.

Il est la Ruche, comme il se fait appeler par les joueurs, la reine qui s’occupe du bien-être des autres.

« Je prends soin des boys, je prépare le vestiaire et je donne la fougue aux gars, pour embarquer sur la glace. Ils doivent juste penser à leur game. »

Les Gaulois, pour Dany Blanchette, c’est la famille. « L’union, c’est une force de la réussite. S’ils ont besoin de parler, je suis là. Ils ont besoin de se sentir bien pour jouer. Quand je m’implique, je le fais jusqu’au bout. »

Les joueurs et le personnel d’entraîneurs des Gaulois lui ont bien rendu, dernièrement. Après la rencontre du 7 décembre, M. Blanchette s’est vu remettre une paire de billets pour le match Canadiens/Penguins du 12 décembre, avion et hôtel compris.

Dany Blanchette aimerait bien, un jour, avoir l’occasion de rencontrer un préposé à l’équipement d’une équipe professionnelle « pour apprendre d’autres trucs ».