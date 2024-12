Les comportements écoresponsables en milieu de travail : Au-delà des vœux pieux

Écologiquement parlant, l’humanité fonce à toute vitesse vers le mur et cette donnée alarmante fait consensus dans les milieux scientifiques. Pour ralentir la course, à défaut de la stopper, il est plus que temps d’agir dans tous les aspects de nos vies. Le livre Les comportements écoresponsables en milieu de travail, écrit par Virginie Francoeur et Pascal Paillé, donne des pistes pour que l’adoption d’habitudes durables en faveur de l’environnement percole du boulot à la maison, et vice versa.

« Beaucoup des ouvrages sur les comportements écoresponsables concernent le secteur résidentiel, mais vu qu’on passe la majeure partie de notre vie active au travail, les organisations ne peuvent plus se croiser les bras et ne pas avancer. Dans ce livre, on donne des outils aux gestionnaires pour mobiliser leurs équipes, mais les comportements peuvent être transférés dans la sphère résidentielle », indique d’emblée Virginie Francoeur.

On estime qu’un employé travaillera environ 100 000 heures au courant d’une vie. « On a donc, dans les milieux de travail, un cadre unique pour former les employés qui, quand ils vont retourner à la maison, vont continuer de mettre en pratique ce qu’ils ont appris », croit Mme Francoeur.

Une demie journée de formation par-ci par-là et quelques bacs de recyclage ou de compost disposés à la va-vite dans les bureaux ne suffisent pas, insiste cependant l’autrice.

Pour motiver les troupes, il faut des incitatifs, du temps, de la rétroaction sur les progrès réalisés et maintenir une persistance dans les efforts déployés.

Le livre s’adresse aux gestionnaires, mais également aux citoyens curieux. Photo courtoisie

« Au travail, il y a des freins organisationnels importants, des obstacles qui vont empêcher les employés d’adopter des comportements écoresponsables. Souvent, les organisations ont une unité de développement durable dans l’organigramme, mais il faut vraiment avoir une posture holistique », indique Virginie Francoeur.

Le département des ressources humaines doit travailler main dans la main avec celui du développement durable, par exemple. « Si on veut que nos équipes adoptent des comportements écoresponsables, mais qu’on ne dégage pas les employés de leurs tâches habituelles et qu’ils sont surchargés, ça ne va pas fonctionner. Car oui, ça ajoute une charge. »

Tout le monde y gagne

Mais le rapport coût/bénéfice est à la faveur non seulement de la planète, mais également de l’employeur, estime Mme Francoeur.

« Dans les années 2000, tout ce qui était des programmes d’aide aux employés, à leur bien-être, était considéré comme un coût, mais si on traite bien nos employés, qu’on leur offre de la flexibilité, une conciliation famille-travail, le taux de roulement est beaucoup moins élevé et on a une meilleure rétention. » Il en va de même avec les comportements écoresponsables.

« Les employés veulent travailler dans des organisations qui ont un impact positif. C’est bénéfique à long terme. J’ai beau travailler pour une usine polluante, il y a des efforts qui sont faits, ça donne un sens à mon travail », illustre-t-elle.

Le parti pris sincère d’une entreprise en faveur de l’environnement, au-delà de l’écoblanchiment, peut également aider à réduire l’écoanxiété des membres de son équipe.

L’ouvrage puise sa source dans la thèse de doctorat de l’autrice, professeure agrégée et chercheuse à Polytechnique Montréal, dont la carrière fait également une large place à des projets artistiques de recherche création, articulés eux aussi autour de la vaste thématique de l’humain et de son rapport à l’environnement.

Pascal Paillé a agi à titre de directeur de thèse et a apporté une contribution essentielle à l’élaboration de nouveaux chapitres. Les deux chercheurs collaborent depuis plusieurs années à de nombreux projets sur l’écologie.

Le bouquin est disponible sur la plateforme en ligne Les libraires et en librairie.