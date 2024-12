Avis de cessation d’exercice et de prise de possession des effets

La présente vise à vous informer que madame Stéphanie Beaulieu, inhalothérapeute exerçant à la Clinique du sommeil Beaulieu a cessé d’exercer à ce titre et procédé à la cession de ses dossiers, le 27 novembre 2024. Madame Sonia Gauvreau, inhalothérapeute, œuvrant chez Biron Soins du sommeil (« Biron ») a accepté d’assumer la garde et la conservation de ses dossiers.

Votre dossier sera donc gardé et conservé par Biron pendant une période de cinq ans suivant la date du dernier service qui vous a été rendu.

Biron met tout en œuvre et prend les mesures nécessaires afin d’assurer la conservation, l’accès et la destruction sécuritaire des renseignements personnels et de santé qu’elle détient.

Biron respecte le droit de la patientèle notamment celui de prendre connaissance de son dossier, d’avoir accès et d’obtenir une copie de ses documents.

Vous n’êtes pas tenu d’accepter la cession de votre dossier. Vous pouvez le reprendre ou en demander le transfert vers un autre inhalothérapeute ou professionnel. Si tel est votre souhait, vous devez nous en informer en communiquant avec nous au plus tard, le 10 janvier 2025, selon les coordonnées ci-bas :

Madame Sonia Gauvreau, inhalothérapeute

4105, boulevard Matte, Brossard, Québec J4Y 1P8

Biron comprend que l’interruption des services de la Clinique du sommeil Beaulieu peut entraîner des inquiétudes. D’où l’importance d’aider la patientèle qui souhaite améliorer son sommeil et accéder facilement à des soins personnalisés.

Biron offre des services en soins du sommeil (diagnostic, conseils, équipements et suivis) et accompagne sa patientèle avec professionnalisme et humanité. Il est possible de clavarder avec ses inhalothérapeutes, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h et de renouveler ou acheter de l’équipement lors d’une simple visite de la boutique en ligne. Du contenu pertinent sur l’hygiène et les troubles du sommeil est également disponible sur son site Web. Il est aussi possible de recevoir des soins personnalisés au domicile en prenant un rendez-vous par téléphone.

Le portail MonBiron permet à la patientèle de consulter son dossier en ligne en tout temps, via une plateforme sécurisée, en plus de proposer de nombreux autres avantages.

Si vous avez des interrogations ou que vous souhaitez communiquez avec l’équipe de Biron, communiquez avec nous par clavardage, par courriel à l’adresse soutiencliniquesommeil@biron.com ou par téléphone au 1 800 463-7674.

Cordialement,

L’équipe de Biron Groupe Santé