Et si on améliorait notre bilan carbone en 2025?

“Bon, encore un texte de trucs et astuces écolos pour nous faire sentir coupable de ne pas en faire assez!” Que nenni: dans la lutte aux changements climatiques comme en toute chose, chaque petit geste compte. Et si vous n’adoptiez qu’une bonne habitude en 2025, la Terre s’en porterait mieux! À lire ici, quelques inspirations qui n’ont rien de l’injonction!

Dans la cuisine

Passé date? Pas tant que ça!

Servez-vous de votre nez… et de vos oreilles! “Faites appel à vos sens pour juger de la qualité de ces aliments (odeur, couleur, textures inhabituelles)”, est le conseil le plus judicieux, et audacieux, que vous livre le gouvernement du Québec dans la portion de son site web consacrée au gaspillage alimentaire. Ce conseil s’accompagne d’ailleurs d’un fort utile tableau (Meilleur avant, bon après ?*) des aliments selon leur comestibilité une fois la date de péremption dépassée. Vous pourriez être surpris!

Des bonnes affaires

Le temps des Fêtes a creusé un sillon dans vos finances? Pas question de mourir de faim! Saviez vous qu’une panoplie d’applications vous donnent accès à des aubaines en épicerie? En plus de vous permettre d’économiser, les Flashfood, Foodhero et Toogoodtogo de ce (nouveau) monde sont une excellente façon de favoriser la consommation de nourriture qui aurait autrement pris le chemin des poubelles.

Le principe est à peu près le même chez Foodhero et Flashfood. Les épiciers affichent sur la plateforme des invendus à une fraction du prix d’origine. Vous les sélectionnez, les mettez dans votre “panier”, payez (avec votre carte de crédit), puis vous devez vous déplacer pour récupérer vos achats. Des mets préparés dont la date de péremption arrive à grand pas, des légumes, des fruits, des produits laitiers, de la boulangerie: on trouve de tout.

Chez Too Good To Go, on déniche plutôt des paniers surprise, préparés par certains restaurateurs et chaînes. Au moment d’écrire ces lignes, Yuzu offrait deux paniers surprise aux utilisateurs de TGTG et Métro une boîte de légumes et de fruits pour la modique somme de 7,99 chacun (valeur estimée à 24$!). Les partenaires ont bien évidemment l’obligation de fournir des denrées aptes à la consommation…

Plusieurs pages Facebook, dont celle de l’émission L’Épicerie, listent les meilleures aubaines de la semaine, une bonne façon d’économiser et de planifier vos repas, un facteur important pour limiter la quantité d’aliments qui termineront leur cycle ;a la poubelle.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/alimentation/conservation-aliments/FI_Meilleur-avant_Bon-apres_MAPAQ.pdf

Améliorer la gestion de vos déchets

Certes, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, mais sachez qu’une bonne gestion de ceux qui malgré tout seront produits est un geste simple. “Radotage”, diront certains cyniques (ceux-là même qui croient que le recyclage et le compostage ne donnent e-rien!), mais on dit souvent que pour qu’une information soit intégrée, elle doit être répétée 20 fois.

Composter peut être si simple quand on est bien organisé. Si ce n’est déjà fait, équipez-vous d’un petit bac de comptoir avec un couvercle (un pot de crème glacée fait très bien l’affaire!). N’hésitez pas à le tapisser de 2 ou 3 feuilles de papier journal (de l’écorce, des feuilles de laitues fanées, ou un bout de carton brut peuvent faire l’affaire) avant de le remplir, ça vous évitera de gratter un fond peu invitant lorsque vous irez le vider dans votre grand bac.

Pensez à disposer d’un bac pour le carton, le plastique et les autres matières recyclables près de votre poubelle. L’être humain est un être d’habitude. Vous êtes capable!

Faites du potage

Sauvez la planète avec de la soupe? Bon… Modérons nos espérances. Chaque petit geste compte, disions-nous. Ici, on est fana de potage. Si vous saviez tout ce qui atterrit dans la chaudronnée de crème de légumes, vous seriez ébaubi!

Les vertus méconnues du potage: un vide frigo efficace et sain! Getty Images – thesomegirl

Dès qu’un légume a mauvaise mine, il est coupé en morceaux et hop, dans un sac de congélation. Un sac est dédié à la préparation du bouillon (os de poulet, bout d’ail et d’oignons, queues de poireau, épluchures de carottes, fines herbes défraîchies…) et un sac pour le potage en tant que tel (légumes racines un peu ratatinés, tomates fatiguées, queues d’oignons verts, pommes et poires un peu “poquées”, laitues rabougries, par exemple.)

Pas de bouillon? Utilisez les fines herbes, la poudre de cari ou les herbes salées. Faites le tour régulièrement du bac à légumes pour éviter de jeter ce que d’autres ont mis tant d’effort à faire pousser!

On pourrait donner un million d’autres conseils: mangez local et de saison, cuisinez au lieu d’acheter des mets préparés, faites un inventaire de votre frigo avant d’aller faire l’épicerie, faites des listes! Mais l’important est d’agir.

Partout

N’en jetez plus, la cour (à scrap) est pleine!

C’est bien connu, ” le déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne produit pas”. En 2025, peut-être pourriez-vous envisager de consommer moins et mieux? Comme Pierre-yves McSween le recommande, posez-vous la question: En ai-je vraiment besoin? Et de grâce, échappez aux appels à consommer des Temu, Shein et autres empires chinois du cheap en évitant tout simplement d’ouvrir ces applications tentatrices qui vous feront tourner la roue chanceuse et la tête!

Il en va de même pour à peu près tous les biens consommables.

Réparer

O, qu’il est facile de jeter… et de racheter! Ça, les manufacturiers l’ont malheureusement trop bien compris. On peut toutefois déjouer la tendance, ou du moins retarder le moment du “swap” entre votre ancien grille-pain et le nouveau en donnant un peu d’amour à vos objets et en ayant confiance en sa capacité de réparer ceux qui sont brisés. À cet effet, il existe des milliers, des millions, voir plus encore de tutoriels sur les interweb pour changer une pièce de lave-vaisselle, réparer une lampe, entretenir vos planches à découper, votre vélo, votre cellulaire, même!

Chacun de ses petits gestes préventifs aidera à prolonger la vie de vos objets. Trop tard pour la prévention? Faites-vous confiance, ou demandez à une voisine ou un tonton bricoleur de vous aider. À quand l’arrivée d’un “répar’café” dans votre coin? Parlez-en autour de vous!

En voiture

Gonfler vos pneus adéquatement minimise l’usure et améliore votre consommation d’essence. Getty Images/iStockphoto – dusanpetkovic

Roulez moins vite

Saviez-vous qu’en réduisant votre vitesse de quelques dizaines de kilomètre/heure, vous réduirez substantiellement votre consommation d’essence? Essayez, pour voir…

N’omettez pas l’entretien de votre bagnole! La pression adéquate dans les pneus vous permettra également de sauver sur le coût de l’essence et d’éviter une usure prématurée.

Une petite marche par jour éloigne le docteur pour toujours… Mirosław i Joanna Bucholc, Pixabay

Déplacez vous autrement

Et si vous essayiez le covoiturage, cette année? Ou la marche? Le vélo, peut-être? Bien sûr, ces méthodes alternatives ne sont pas accessibles à tous, pour diverses raisons, mais pensez-y à deux fois avant de prendre votre voiture. Peut-être que vous pourriez aller faire vos courses avec un voisin? Ou aller au dépanneur à pied? On l’a dit et rabâché: chaque geste compte!