Les sujets marquants de 2024 en sport

Des performances et des rendez-vous marquants. Des sujets chauds. Des acteurs du milieu qui nous ont quittés. Voici l’actualité sportive de l’est de la Côte-Nord en cinq faits saillants.

Le vieux Palais des Sports

Il n’y a pas que de l’encre qui a coulé au sujet de l’aréna Conrad-Parent. Il y a eu de l’eau, et plus d’une fois et à plus d’un endroit. Il y a aussi eu des problèmes de glace, et même de structure. Des signes de la vétusté de l’ancien Palais des Sports, au cœur du projet de nouvel aréna. La Ville de Sept-Îles l’avait estimé à 56 M$. Deux entreprises ont soumissionné, soit EBC pour 62,2 M$ et Pomerleau pour 65,5 M$. Avec les taxes et les autres frais (surveillance de chantier, financement), le coût global du projet de construction de nouvel aréna atteindrait désormais près de 78 M$.

L’heure est maintenant à la décision pour le conseil municipal à savoir s’il ira de l’avant. Les citoyens pouvaient se faire entendre via un registre au sujet du Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 78,5 millions $ pour la construction d’un nouvel aréna. Ils n’ont été que 344 à signer. Il n’y aura pas de référendum. Est-ce que la première pelletée de terre aura lieu au printemps 2025 ? Les élus ont jusqu’au 27 mars pour prendre position.

Paquet, l’Olympien

Première participation aux Olympiques. Le Port-Cartois Charles Paquet a accompli son rêve d’athlète dans la Ville Lumière, Paris, le 31 juillet. Il s’est classé 13e dans une épreuve de triathlon qui ne fut pas de tout repos, dans les courants de la Seine pour la portion natation. Charles Paquet aura signé le meilleur temps de tous les hommes pour la partie vélo, roulant les 40 km en 51 min 16 s. L’athlète de 27 ans de Port-Cartier a pris des risques au premier tour de course à pied, voyant une médaille à sa portée. Au final, il aura manqué de jus. « Mes jambes ne levaient plus. Je pense que je surchauffais un peu, je commençais à avoir des frissons », a-t-il décrit. Cette participation aux Olympiques trônera quand même au sommet de ses souvenirs.

Charles Paquet, au départ de sa première participation aux Olympiques. Photo Triathlon Canada

De la grande visite

Grande en grandeur, tant chez les filles que chez les gars, grande en importance. La communauté de volleyball a eu droit à une expérience des plus bénéfiques à la fin août, avec la venue à Sept-Îles des formations féminine et masculine du Rouge et Or de l’Université Laval. Une visite orchestrée par le comité du Tournoi Orange Alouette, profitable pour lui, mais aussi pour le volleyball, Sept-Îles, les jeunes sportifs d’ici, les entraîneurs ainsi que les deux équipes invitées. Un séjour qui s’est terminé par une foule de près de 500 spectateurs pour les matchs intraéquipe.

Sept-Îles a reçu la visite du Rouge et Or Volleyball de l’Université Laval pour une partie de son camp, mais aussi pour une clinique et un match intraéquipe. Photo Optik 360/Myriam Saucier

Salut !

La communauté sportive septilienne et nord-côtière a perdu trois grands au courant de la dernière année. Ginette Lehoux, son mari Yvon Lehoux et Nelson Porlier. Ils auront consacré des heures et des heures de bénévolat, même s’ils avaient pris leur distance du milieu. Le couple Lehoux a longtemps été impliqué au niveau du patinage artistique et M. Porlier au hockey mineur. Vous faites partie des pionniers.

Ginette et Yvon Lehoux, parmi les pionniers du sport nord-côtier qui nous ont quittés en 2024. Photo Archives

Oups !

Les nouvelles sportives ne sont pas que bonnes en sport. Et là, il n’est pas question de défaite. Le Club de curling de Sept-Îles a dû mettre ses activités sur la glace, sur pause, pour des problèmes de moisissure au niveau du plafond découvert à la fin octobre. Les adeptes du curling devraient pouvoir renouer avec leur sport dans l’édifice du 21, rue Comeau, au début février. Leur saison sera prolongée jusqu’à la mi-mai, pour compenser les semaines perdues.