Nos ambassadeurs 2024

Chaque année, des personnalités de la Manicouagan se démarquent aux échelles régionale, provinciale et internationale. Elles représentent notre milieu avec leur talent, leur projet ou encore leur implication et nous permettent de briller de mille feux. Voici nos ambassadeurs de l’année 2024.

SPHÈRE CULTURELLE

Benoit Gauthier

Le chef d’orchestre et directeur artistique de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord ne cesse d’impressionner partout au pays. Son talent de plus en plus reconnu dépasse les frontières de la Manicouagan. En plus de créer des spectacles magistraux année après année, il a reçu un prix fort important en 2024. Benoit Gauthier est le lauréat du prix Jean-Marie-Beaudet en direction d’orchestre, qui est remis à un jeune chef d’orchestre prometteur du Canada pour son travail remarquable. Une reconnaissance bien méritée pour celui qui a fondé l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord en 2012 afin de doter sa région natale d’une offre culturelle de niveau professionnel. De plus, le maestro a offert sa première prestation à New York au Lincoln Center à la fin novembre.

Photo Isabelle Paradis

SPHÈRE SOCIALE

Hugo Jobin

Depuis le mois de juillet 2024, le nom de Hugo Jobin est sur toutes les lèvres. Le jeune garçon de 8 ans est atteint d’une leucémie sévère et il a voulu mobiliser la population baie-comoise autour de son souhait : assembler le plus long serpent de roches peintes au monde. Son projet a démarré tout bonnement au parc des Pionniers avec une affiche. L’ampleur de la mobilisation a surpassé ses attentes. Des gens de partout au Québec, et même d’ailleurs sur la planète, ont déposé leur roche pour allonger le serpent faisant en sorte qu’il réalise son rêve avec plus de 26 000 pierres colorées une à la suite de l’autre. L’histoire du jeune homme a fait le tour de la province et s’est même rendue à l’Assemblée nationale. Hugo Jobin est une figure inspirante de l’année 2024.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.

SPHÈRE SPORTIVE

Le Drakkar

La Manicouagan regorge d’athlètes de haut niveau qui la représentent dans diverses disciplines. Pensons à Vincent Beaulieu en ski alpin, Olivier Dancause en crossfit, Samuel Murray et Michèle Morissette en racquetball… Mais, en 2024, celle qui a fait le plus parler et qui a rassemblé le plus les foules, c’est sans contredit l’équipe baie-comoise de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Le Drakkar a offert une saison 2023-2024 des plus exceptionnelles. Il a enregistré des records de franchise et il s’est rendu en finale de la coupe. Ses nombreuses victoires lui ont permis de remplir le Centre sportif Alcoa soir après soir gagnant ainsi le cœur des Nord-Côtiers. Les retombées économiques de cette saison extraordinaire sont excellentes et ont de quoi faire rêver les admirateurs pour les années à venir.