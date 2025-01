Voir le verre à moitié plein

En cette fin d’année 2024, j’oublie la crise santé, les feux de forêt, la grève des traversiers, le fleuve qui réchauffe, la saga du caribou forestier, les nombreux délits du crime organisé, l’inflation, la pénurie de logements… J’enfile mes lunettes roses et je remplis mon verre de scotch!

Ce n’est pas parce que je veux me mettre la tête dans le sable et laisser derrière moi tout ce qui a marqué négativement notre région. Mais, à force de baigner dans les mauvaises nouvelles, j’ai peur d’oublier les bons coups et la solidarité… Pourtant, l’actualité en parle aussi.

Donc, quand je repense à 2024, je vois d’abord les bonnes nouvelles économiques. Oui, il y en a eu au cours des 12 derniers mois.

Pensons à Hy2gen qui souhaite construire une usine d’hydrogène vert à Baie-Comeau et qui a réussi à obtenir les mégawatts nécessaires à son projet. Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus pour ces blocs d’énergie.

Il y a aussi un projet éolien qui se trame dans la Manicouagan. Un accord a été signé cette année entre Innergex, promoteur choisi, le Conseil des Innus de Pessamit et la MRC de Manicouagan. Hydro-Québec a même conclu une entente de 30 ans avec le futur parc éolien.

L’excellente saison du Drakkar de Baie-Comeau a révélé d’importantes retombées économiques pour la région. La présidente de l’organisation, Julie Dubé, a annoncé ces chiffres plus que positifs avec une grande fierté. Les activités de l’équipe de la LHJMQ ont rapporté plus de 13 M$ l’an dernier.

Les croisières internationales ont elles aussi fait leurs preuves en 2024. Que ce soit à Baie-Comeau ou à Tadoussac, cette industrie a le vent dans les voiles. Le calendrier des escales se remplit d’année en année et les croisiéristes débarquent nombreux dans nos commerces de proximité. On ne peut pas être contre la vertu!

Solidarité

So, so, so, solidarité! C’est le slogan que scandent les grévistes, mais la dernière année a mis en lumière l’entraide et la solidarité de la communauté. Malgré la hausse du coût de la vie, les citoyens trouvent le moyen de redonner, que ce soit en temps ou en argent, à des causes importantes de la région.

Qui peut oublier l’initiative du jeune Hugo Jobin, à la fois touchante et rassembleuse? Un garçon d’à peine 8 ans a réussi à mobiliser une région et une province entière autour d’un serpent de roches.

Atteint du cancer, le Baie-Comois voulait accomplir un rêve : assembler le plus long serpent de roches colorées au monde… Il a pu dire mission accomplie après quelques mois seulement grâce à la générosité et le soutien de la communauté.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan amasse des dons pour redonner aux organismes de son territoire tout au long de l’année. En 2024, elle a fracassé le million de dollars pour sa campagne de financement, la preuve que la générosité n’a pas d’égal chez nous.

Même chose pour La Vallée des Roseaux qui a enregistré une campagne record dépassant les 700 000 $, soit 100 000 $ de plus que l’objectif fixé. Oui, la population répond présente quand il est temps de donner, mais les bénévoles ne lésinent pas sur les efforts investis dans les causes qu’ils chérissent.

Communauté

La communauté a accueilli plusieurs projets importants l’an passé. Le Carrefour jeunesse Manicouagan a créé deux initiatives pour soutenir l’itinérance. D’abord, la halte-chaleur a été tellement appréciée que l’organisme a mis en place un hébergement d’urgence permanent dans ses locaux. Oui, il y a de l’itinérance à Baie-Comeau et aux alentours.

La Ville de Baie-Comeau a aussi annoncé un projet de construction de 56 logements abordables en mars dernier. Ceux qui voient le verre à moitié vide vous diront que ce n’est pas suffisant pour répondre à la demande, mais comme je vois la vie en rose, je vous dis que c’est un bon début.

Également, Centraide a lancé une nouvelle initiative pour remplir le ventre des plus démunis : la marmite partagée. Elle permet d’offrir un repas gratuit à ceux qui en ont besoin et avec la hausse des prix à l’épicerie, ça ne peut que faire plaisir à de nombreuses personnes.

Environnement

J’avoue que pour ce qui est de l’environnement, j’ai cherché longtemps les bonnes nouvelles. On dirait que dans ce domaine, la négativité fait plus souvent les manchettes.

Mais, pour contrer la disparition de la crevette, on a tout de même accordé des permis exploratoires de pêche au homard en 2024. Aussi, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est en voie d’être agrandi, ce qui permettra de protéger davantage le béluga, entre autres. Voilà! Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas de bonne foi!

Des exploits

Finalement, je ne peux passer outre la multitude d’exploits réalisés par les gens du milieu. Que ce soit la réception de reconnaissance dans divers domaines ou encore des réalisations sportives de haut niveau, les Nord-Côtiers sont remplis de talent!

Je vous lève mon verre à cette année remplie de bonnes nouvelles!