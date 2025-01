Le climat canadien de plus en plus propice aux incendies de forêt graves

Une nouvelle étude suggère que les forêts canadiennes sont de plus en plus exposées aux incendies de forêt graves, soulignant le besoin urgent d’atténuer de manière proactive la menace accrue que posent les changements climatiques.

L’étude menée par des chercheurs canadiens et publiée dans la revue «Science» a examiné la gravité des incendies de 1981 à 2020.

Le coauteur Xianli Wang, scientifique au Service canadien des forêts, indique qu’il y a eu en moyenne deux jours supplémentaires propices aux incendies de grande intensité entre 2000 et 2020, par rapport aux deux décennies précédentes.

Deux jours peuvent sembler peu, mais il n’a fallu que quelques heures à l’incendie de forêt dévastateur de l’été dernier à Jasper, en Alberta, pour s’étendre à environ 60 kilomètres carrés.

L’étude suggère que le principal facteur environnemental de la gravité des incendies est le combustible sec, comme les brindilles et les feuilles, alors que l’effet des conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses se faisait plus sentir dans les régions du Nord.

Les plus fortes augmentations du nombre de jours propices aux incendies graves ont été enregistrées dans une zone au nord du Québec et une autre couvrant les Territoires du Nord-Ouest, le nord-ouest de l’Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique.