Gridin orchestre la remontée des Cataractes

L’attaquant Matvei Gridin a orchestré la brillante remontée des Cataractes de Shawinigan, qui sont revenus de l’arrière pour renverser le Drakkar par le pointage de 4-3, vendredi soir, devant 2089 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Premier choix au repêchage des Flames de Calgary lors du dernier repêchage de la LNH, le patineur russe a justifié sa sélection rapide en offrant une performance de très grande qualité avec cette soirée productive de deux buts et deux passes.

Les membres de l’équipage avaient pourtant débuté le match en force en se forgeant une avance de 2-0 (14 lancers contre trois) après 20 minutes de jeu en plus de reprendre une priorité de deux buts au début du deuxième engagement.

Les visiteurs de la Mauricie n’ont toutefois pas lancé la serviette et ont frappé tôt au début de la seconde et de la troisième période. La première étoile du match a finalement inscrit le but gagnant à la cinquième minute de dernier tiers.

Secoués par la réplique adverse, les locaux ont bien tenté de relancer le débat, mais la cohésion en attaque a fait défaut et le gardien adverse (Félix Hamel) a réalisé de très arrêts aux bons moments.

Tricher

« Les joueurs ont bien commencé et ont pensé que c’était réglé avec une avance de deux buts. Ils ont commencé à tricher et on l’a vu venir sur la patinoire avec leurs buts rapides en début de période », a analysé le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur en chef a apprécié certains moments en offensive, mais a reconnu que la soirée a été difficile défensivement. « Il y a eu beaucoup trop d’erreurs dans notre territoire. Je ne sais pas où les joueurs avaient la tête, mais elle n’était pas à la bonne place », a ajouté le dirigeant.

Son vis-à-vis Daniel Renaud a reconnu que le début de rencontre n’a pas été évident. « Le Drakkar a été dominant en première. À un moment, je croyais que cela allait finir 10-0, mais notre gardien nous a permis de rester dans la partie avec de gros arrêts. »

Le pilote des Cats a évidemment parlé d’une victoire d’équipe et de caractère. « Malgré un mauvais départ, les joueurs y ont cru et ont retrouvé leurs moyens pour revenir en force. J’ai beaucoup aimé nos 40 dernières minutes. »

En vitesse

Tout comme l’excellent numéro 92, Louis-Félix Fontaine a également inscrit un doublé face cerbère Lucas Beckman qui, malgré la défaite, n’a vraiment rien à se reprocher. Jules Boilard (son 4e but à ses 4 dernières parties), Alexis Bernier et Shawn Pearson ont sonné la réplique pour le Drakkar qui tentera de rebondir, samedi après-midi (16 h) lors de la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand.