Le Drakkar signe son premier gain de l’année 2025

Le Drakkar a signé sa première victoire de l’année 2025 et l’a fait de belle façon, samedi, quand il a pris la mesure de l’Armada de Blainville-Boisbriand par le pointage de 5-2 sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Comparativement à la veille face aux Cataractes de Shawinigan, les vikings du navire ont mal entrepris la rencontre et sont même retournés au vestiaire avec un recul de 2-0 après une période.

Le jeu de puissance des locaux leur a toutefois permis de revenir en force avec une poussée de trois buts sans riposte (dont deux en avantage numérique) et ce, en 146 secondes d’intervalle.

Justin Gendron a donné le ton à la remontée avec son premier filet dans son nouvel uniforme avant de voir Louis-Charles Plourde créer l’égalité à deux partout avec son 20e but de la campagne.

Première étoile de la rencontre, le Tchèque Matyas Melovsky (auteur d’un doublé) a enchaîné avec le troisième filet des siens, qui s’est finalement avéré celui de la victoire.

Le capitaine Anthony Lavoie (en avantage numérique) a ajouté son grain de sel avec un tir parfait dans la partie supérieure avant la fin du deuxième engagement.

Les visiteurs ont tout essayé au cours de la troisième période, mais se sont rivés à un gardien de but en pleine possession de ses moyens. Bombardé de 19 tirs, le jeune cerbère (40 arrêts durant le match) a fermé la porte et s’est montré intraitable devant les 2252 spectateurs présents.

« Comparativement à la veille, c’est l’autre équipe qui a pris les devants. On a senti les joueurs plus nerveux, mais ils ont bien réagi par la suite. Ils ont compris qu’un match durait 60 minutes et rien n’était encore terminé », a commenté Jean-François Grégoire satisfait du travail de ses hommes au cours des 40 dernières minutes de jeu.

Tout en valorisant le travail de son jeu de puissance, le pilote du navire a fort apprécié l’effort global de ses protégés. « C’était important de jouer et respecter notre concept. Il y avait un plan bien établi. Les joueurs l’ont bien suivi et l’ont très bien exécuté », a louangé le patron derrière le banc.

En vitesse

Matyas Melovsky a été le seul à faire scintiller la lumière rouge en troisième période…Eliot Ogonowsky et Mateo Nobert ont sonné la riposte des perdants face à la deuxième étoile de la partie…Privé de l’attaquant Raoul Boilard (toujours blessé), le Drakkar bénéficiera de quelques jours de congé avant de reprendre la route, jeudi prochain, afin de rencontre visite aux Tigres de Victoriaville.