Une troisième Journée nationale de la jupe à rubans

Des députés et ministres canadiens expriment leur appui à l’occasion de la troisième Journée nationale de la jupe à rubans : un symbole de résilience et d’héritage culturel pour les femmes autochtones du Canada.

Le 4 janvier 2025 marque la troisième célébration de la Journée nationale de la jupe à rubans, depuis sa création en 2023.

Cette journée a été inspirée par Isabella Kulak, une jeune membre de la communauté de Cote First Nation en Saskatchewan, après qu’elle ait été victime de discrimination pour avoir porté une jupe à rubans à son école primaire, en 2020. Cet incident a suscité un débat national sur le respect des cultures et traditions autochtones.

En cet honneur, les ministres Gary Anandasangaree, Patty Hajdu et Pascale St-Onge, ainsi que la sénatrice Mary Jane McCallum et la députée Jenica Atwin, ont publié une déclaration aujourd’hui.

« […] Cette journée nous rappelle l’importance de préserver et de promouvoir les cultures et les traditions des Premières Nations, des Inuit et des Métis. […] Nous devons travailler pour comprendre le fossé et la perte de culture, de famille et de communauté. Ce faisant, nous pouvons comprendre que les jupes à rubans symbolisent la guérison et le fait de renouer avec ce qui a été perdu. »

La jupe à rubans, confectionnée à la main, est un vêtement traditionnel qui symbolise le caractère sacré des femmes dans de nombreuses cultures autochtones nord-américaines.