Trump commente la décision de Trudeau en évoquant encore l’annexion du Canada

Donald Trump a souligné le départ prochain de Justin Trudeau en évoquant une fois de plus l’annexion du Canada aux États-Unis.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, le président américain désigné, qui entrera en fonction dans deux semaines, a écrit lundi que «beaucoup de gens» au Canada «adoreraient» que leur pays devienne le 51e État américain.

M. Trump souligne une fois de plus que les États-Unis ne peuvent endurer davantage les déficits commerciaux «massifs» américains et les subventions dont le Canada a besoin pour se maintenir à flot. Il soutient que Justin Trudeau le savait et qu’il a démissionné.

Le président élu estime que, si le Canada fusionnait avec les États-Unis, «il n’y aurait plus de tarifs douaniers, les impôts diminueraient considérablement» et les Canadiens «seraient totalement en sécurité face aux menaces des navires russes et chinois qui les entourent en permanence».

«Ensemble, quelle grande nation ce serait !!!», conclut le président élu.