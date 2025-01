Huit semaines de travaux sur le chemin de la Scierie 

Depuis le 6 janvier, des opérations de chargement et de déchargement du bois ont lieu sur le chemin C-901 mieux connu sous le nom chemin de la Scierie. Les automobilistes et villégiateurs sont tenus à la patience et à la prudence.

« Domtar invite les utilisateurs de chemin à être vigilants lors de leur passage », informe par voie de communiqué Antoine Kack, gestionnaire des relations médias et affaires publiques chez Domtar.

Plus précisément, les opérations auront lieu entre les kilomètres 104 et 110.

D’ailleurs, un feu de circulation par alternance sera en fonction lors de cette période d’une durée de plusieurs semaines.

« Ces opérations s’étendront sur environ huit semaines et reprendront en mai en fonction de la température », a précisé M Kack.

Prudence

« La circulation se fera par alternance et la signalisation adéquate sera mise en place », a-t-il laissé savoir.

Le gestionnaire a également rappelé qu’il est interdit de circuler à proximité d’une chargeuse en marche.

« Avant de dépasser l’équipement, les conducteurs doivent s’assurer que la chargeuse est immobile et que le grappin est déposé au sol », ajoute-t-il.