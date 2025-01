Le Diocèse de Baie-Comeau célèbre l’Année sainte

La cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau sera l’hôte de la célébration entourant l’ouverture solennelle du Jubilé 2025. L’événement aura lieu le 22 janvier à 19 h.

« L’année 2025 est exceptionnelle pour tous les catholiques du monde puisqu’elle est appelée Année sainte ou Année jubilaire. Cette tradition qui remonte à l’an 1300 revient tous les 25 ans », explique le Diocèse de Baie-Comeau par voie de communiqué.

Les croyants sont invités à la réflexion, au partage et au renouvellement de leur foi. Le thème choisi par le pape François est « Pèlerins d’espérance ».

Lors de cette célébration eucharistique, la programmation diocésaine du Jubilé sera dévoilée. Elle comporte plus d’une vingtaine d’événements qui auront lieu tout au long de l’année un peu partout sur la Côte-Nord « pour permettre au plus grand nombre possible de personnes d’y participer », affirme-t-on.