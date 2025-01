L’opposition à T.-N.-L. pas prête à voter sur l’accord avec Hydro sur Churchill Falls

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, et le ministre de la Santé et des Services communautaires, John Hogan, participent au débat sur le protocole d'entente de Churchill Falls entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec, à l'Assemblée législative de Saint-Jean, le mardi 7 janvier 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Paul Daly