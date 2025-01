Des films des quatre coins du monde à Cinoche

Le Festival international du film de Baie-Comeau, mieux connu sous le nom de Cinoche, est de retour pour une 36e édition qui promet de ravir les cinéphiles avec une programmation marquée par les films internationaux.

Du 16 au 26 janvier, le festival accueillera des productions venues des quatre coins du monde, témoignant de l’ouverture culturelle et de la richesse du cinéma international. Des films en provenance de 13 pays différents seront présentés. En voici quelques-uns :

Monsieur Aznavour, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade (France), propose une plongée émotive dans la vie et la carrière de l’emblématique chanteur français.

Conclave de Edward Berger (Grande-Bretagne, États-Unis) transporte au cœur d’une élection papale riche en intrigues.

Les Feux sauvages de Jia Zhang-Ke (Chine) explore une histoire d’amour passionnée, mais fragile dans un pays en pleine mutation.

Reines de Klaudia Reynicke (Suisse, Pérou, Espagne) raconte l’histoire de deux filles et d’un père lors de la récession du Pérou.

La chambre d’à côté de Pedro Almodovar (Espagne, États-Unis) promet une fois encore un mélange de passion et de réflexion.

Le cinéma national à l’honneur

Le cinéma québécois et canadien occupe également une place de choix cette année avec des films qui mettent en valeur la richesse des talents locaux :

Manicouagan de Nadine Beaudet, présidente d’honneur de cette édition.

Rumeurs, une co-réalisation de Evan Johnson, Galen Johnson et Guy Maddin (Canada, Allemagne).

Une langue universelle de Matthew Rankin (Québec, Canada).

Le grand vide de Jessy Dupont (Québec).

La petite et le vieux de Patrick Sauvé (Québec).

Des films hors compétition pour toute la famille

En parallèle des sélections en compétition, le festival propose une programmation hors compétition qui saura plaire à tous les publics :

À hauteur d’enfant de Mélanie Carrier et Olivier Higgins (Québec).

Echo à Delta de Patrick Boivin (Québec).

Nina et le secret du hérisson de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol (France).

The Image Seller de Donovan Richard (Québec).

Mon ami robot de Pablo Berger (Espagne, France).

Notons que les matinées familiales seront de retour cette année et elles sont prévues les 18, 19, 25 et 26 janvier. L’entrée est gratuite pour les enfants et un jus ainsi qu’un petit popcorn sont inclus. Cette activité est le fruit d’une collaboration avec Maison des familles de Baie-Comeau.

Les passeports Cinoche sont disponibles depuis déjà quelques semaines en prévente au Ciné-Centre Baie-Comeau et chez Télé-Jeux Vidéo.