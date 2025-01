Victoire décisive à Victoriaville

Le Drakkar a appuyé sur l’accélérateur en deuxième et troisième période jeudi soir à Victoriaville, défaisant les Tigres au compte de 6-1. Suite au départ de plusieurs joueurs vétérans et au congédiement de l’entraîneur-chef Carl Mallette, les jeunes félins ont connu une soirée bien difficile sur leur patinoire.

Bien que ces derniers étaient parvenu à réduire l’écart à 2-1 en fin de première période, un but marqué en avantage numérique, les nord-côtiers n’ont jamais semblé être inquiétés durant les quarante dernières minutes de la rencontre.



Alors qu’on voyait régulièrement l’équipe être transportée par ses gros canons offensifs, c’est par sa profondeur qu’elle l’a été aujourd’hui. Les Shawn Pearson, Samuel Boisvert, Evan Courtois et Aiden Kirkwood se sont particulièrement illustré. Aux dires de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire, ceux qui ont emmené de la bonne énergie et qui ont fait les bonnes choses ont été récompensés par la production et par les présences plus nombreuses sur la patinoire.



Soirée de premières



Alors que le Drakkar comptait quelques nouveaux joueurs dans son alignement, ces derniers n’ont pas fait pâle figure. Récemment acquis des Huskies de Rouyn-Noranda, l’attaquant Evan Courtois jouait son premier match avec les nord-côtiers. Le vétéran a réussi une aide sur le but de Samuel Brunet, son premier de la saison. De plus, Justin Gendron disputait une première rencontre à Victoriaville depuis qu’il a quitté les Tigres. Après avoir été un félin durant trois saisons et demie, il a été reçu chaleureusement par ses anciens partisans.

S’il y a cependant un joueur qui a vraiment connu une soirée mémorable, c’est Aiden Kirkwood. Rappelé des Riverains du Collège Charles-Lemoyne, le choix de 5e tour du Drakkar au dernier repêchage a inscrit son premier but en carrière dans le circuit, à son premier match. Ce but s’est d’ailleurs avéré être celui de la victoire.

Fort à parier que l’organisation et les amateurs voient d’un bon oeil l’arrivée de Kirkwood dans le giron de l’équipe. Après une courte présence au camp d’entraînement, il a connu un bon départ dans le M18AAA, notamment en compagnie de Rafael Davoli, un autre espoir du Drakkar. Kirkwood siège actuellement au deuxième rang de son équipe pour les points, avec 33 en 28 matchs.

Aux yeux de Grégoire, le joueur qu’on a vu aujourd’hui à Victoriaville est le même que celui que l’État-major observe dans le circuit Lévesque depuis la saison dernière: discipliné, consciencieux et habile.

Les succès de Boilard se poursuivent



Depuis le retour du congé des Fêtes, Jules Boilard connait peut-être ses meilleurs moments en carrière dans la LHJMQ. Au cours des six dernières parties, l’attaquant de 20 ans a réussi 12 points. Ce soir, ce sont deux buts et une aide qui se sont ajoutés à son compteur.

Jumelé à son jeune frère Raoul plus souvent qu’à son tour, cette séquence concorde toutefois avec l’absence de ce dernier, toujours ennuyé par une blessure. Il semblerait qu’avec Shawn Pearson et souvent Louis-Charles Plourde, tout semble fonctionner pour Boilard actuellement.

Le Drakkar complètera ce voyage de trois matchs en trois jours avec deux parties au Centre Vidéotron vendredi et samedi.