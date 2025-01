Le Drakkar triomphe à Québec

QUÉBEC | Après avoir remporté les honneurs à Victoriaville jeudi soir, le Drakkar est demeuré sur le sentier de la victoire contre les Remparts au Centre Vidéotron vendredi. Dans la première de deux rencontres en moins de 24 heures entre les deux équipes, Baie-Comeau l’a emporté 5-1.

Sommaire de la rencontre

Le Drakkar a ouvert le compteur très tôt à l’engagement médian, gracieuseté de Justin Gendron. À force de travail près du filet, le vétéran est parvenu à pousser la rondelle derrière la ligne des buts. Un peu plus tard, Alexis Bernier marquait sur une belle séquence individuelle à quatre contre quatre; contournant la cage, puis logeant le disque dans la lucarne en se retournant. Le défenseur de 18 ans réussissait ainsi à noircir la feuille de pointage dans une cinquième rencontre consécutive, une récolte totale de trois buts et quatre aides. « Même si mon jeu défensif doit être mon pain et mon beurre, offensivement, quand ça marche, on ne dit jamais non à des buts! », commentait Bernier après la partie.

Durant les 50 premières minutes de jeu, les jeunes Remparts manquaient cruellement de finition et d’opportunisme. Au moment où de bonnes chances de marquer se dessinaient, les passes étaient imprécises ou les tirs rataient le filet. À mi-chemin en troisième, la troupe de Simon Gagné est parvenu à s’inscrire au pointage en avantage numérique, un but marqué par Nathan Quinn. Les locaux mettaient du coup fin une séquence de 110 minutes consécutives à domicile sans faire scintiller la lumière rouge.

Quelques minutes plus tard, Matyas Melovsky redonnait toutefois une priorité de deux buts aux nord-côtiers, déjouant habilement quelques joueurs puis le gardien; un but qu’on pourrait bien revoir dans les faits saillants de la semaine. Le tchèque a de nouveau été impliqué sur un but, alors que Justin Poirier marquait son 28e de la saison après une mise au jeu remportée en territoire adverse. Jules Boilard a complété le pointage en filet désert dans les derniers instants du match.

L’opportunisme fait la différence

Si les Diables Rouges ont connu toutes sortes de difficulté à compléter des jeux, le Drakkar, inversement a été en mesure de tirer profit de certaines séquences qui ne laissaient pas présager un but marqué. « Quand ça a été le temps, on a fait des buts qui nous ont poussés vers l’avant, contrairement à certaines situations où on pensait que ce serait un but de l’autre côté et que Becky faisait l’arrêt ou qu’ils rataient le filet. », disait Jean-François Grégoire.

Malgré l’opportunisme qui a été à son avantage, Baie-Comeau a cependant connu un meilleur match collectivement que la veille dans les bois-francs, malgré une victoire de 6-1. Si on y avait vu des erreurs provoquées par des jeux à haut risque près de la ligne bleue, ces séquences ont été beaucoup plus rare, en raison d’une meilleure prise de décision.

Chez les Remparts, le manque de constance a fait la différence aux yeux de l’entraîneur chef Éric Veilleux. « On n’a pas joué un mauvais match. On est bien sortis, mais on est capable de faire mieux que ça. Un match de hockey, c’est soixante minutes. Que tu fasses une présence, deux présences, dix, quinze, vingt-cinq, il faut être prêt à jouer. Si tu tombes endormi une fois, ça peut faire mal. C’est un peu ce qui nous est arrivé aujourd’hui. »

Bien qu’il était privé des services des attaquants Xavier Lebel, Maddox Dagenais et Thomas Auger, le pilote québécois a balayé du revers de la main cette circonstance atténuante. Au contraire, il en a profité pour souligner la prestation de la recrue de 16 ans Charles-Antoine Dubé, rappelé des Chevaliers de Lévis plus tôt dans la journée.

Une bonne période d’adaptation se poursuit

Alors que le navire avait connu un passage à vide avant les fêtes, il semble s’être stabilisé. Plusieurs départs et arrivés au cours des dernières semaines font du Drakkar une équipe bien différente de ce qu’elle était au premier jour de la saison. L’américain Skogen Schrott disputait d’ailleurs son premier match dans la LHJMQ, après s’être récemment entendu avec l’équipe nord-côtière. Comme le soulignait Alexis Bernier, les nouveaux représentants du Drakkar connaissent déjà un certain succès avec leur nouvelle formation, ce qui facilite encore plus leur adaptation au sein du vestiaire. De son côté, Grégoire estime que cette nouvelle profondeur et l’ajout de vétérans tombe à point, alors que certains éléments ont été surtaxés plus tôt cette saison.

Baie-Comeau pourrait passer le balai sur ce voyage de trois matchs en trois jours demain, lors de la reprise des hostilités entre les deux équipes dès 16 heures.