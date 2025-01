Les Pionniers CFL sont champions!

Les Pionniers CFL ont eu chaud, mais ont de même confirmé leur conquête du championnat de la saison régulière, vendredi soir, quand ils ont pris la mesure des Gaulois de Port-Cartier par la marque de 7-5 sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Les nouveaux monarques n’ont toutefois pas eu la tâche facile face à des visiteurs coriaces, qui ont bataillé jusqu’à la toute fin pour renverser la vapeur, mais les Port-Cartois ont manqué de temps.

Les Baie-Comois ont failli bousiller des avances de 5-2 et 6-3 en troisième période, mais sont finalement parvenus à tenir le coup devant les 1500 spectateurs présents dans les gradins.

Tirant de l’arrière 0-2 après 17 minutes d’écoulées à la rencontre, les locaux sont revenus en force avec une poussée de trois buts sans riposte, en 108 secondes d’intervalle, avant la fin de l’engagement initial.

Inspirés par les arrêts clés de leur gardien Hugo Méthot, les Pionniers ont ajouté un quatrième filet au deuxième tiers et semblaient en plein contrôle de la partie avec 20 minutes à jouer.

Plus nerveux

Les hommes de Bruno Bernier (fiche de 6-1-1 et 13 points) ont poursuivi sur leur lancée en troisième avant de voir l’ennemi sonner la charge et ajouter encore plus de piquant au spectacle avec trois buts marqués.

« C’est sûr que la fin du match a été plus serrée. C’est certain que les nerfs ont embarqué et c’est normal. Dans l’ensemble, les gars ont bien fait et c’est la victoire qui compte », a commenté le pilote des Pionniers.

Malgré un retard rapide de deux buts en début de match, l’entraîneur-chef a apprécié l’attitude de sa troupe. « Les joueurs sont restés calmes. Ils ont été plus disciplinés par la suite. L’an dernier, nous avions perdu le championnat à notre dernier match de la saison contre Port-Cartier et ils se sont repris de belle façon. »

Dans le clan adverse, le pilote Alain Desrosiers a reconnu que le tempo a changé en fin de première période. « Avec une avance de 2-0, les gars ont peut-être pensé que cela serait plus facile, mais leurs trois buts rapides ont modifié le scénario. »

L’entraîneur des Gaulois a tout de même aimé voir ses protégés revenir en force. « La parité est grande dans cette ligue et les joueurs ont démontré qu’ils étaient capables de rivaliser. C’est un bon message à l’approche des séries », a ajouté le dirigeant.

En vitesse

Première étoile du match, l’attaquant Keven Charest a frappé tout ce qui bougeait en plus d’inscrire un but et une passe dans la conquête. Mathieu Simoneau, Alex Michaud, Marc-Antoine Vaillancourt, Vincent Cloutier, Maxime Thibault et Olivier Donais ont inscrit les autres buts des vainqueurs…Philippe Deroy (deux), Éloi Caron, Vincent Desrosiers et Maxim Deroy ont sonné la riposte…Il reste un match à disputer, samedi soir, dans le circuit senior AA, avant de connaître l’allure de la première ronde des séries éliminatoires.