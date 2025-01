(PHOTOS) Vernissage La sagesse des animaux : aiguiser l’instinct des jeunes par l’art 

Un évènement instinctif vécu par l’agente de liaison autochtone de la polyvalente Serge-Bouchard, Mélanie Labrie, a été un moment décisif pour faire naître un projet artistique et culturel. Le 9 janvier, les élèves artistes ont présenté leurs créations lors d’un vernissage, accompagnés de leur mentore Camille Gravel.

Fière de ses apprentis, l’artiste-peintre baie-comoise leur a conseillé de vivre chaque minute de ce vernissage qui se déroulait à la bibliothèque Alice-Lane.

Cet évènement riche en émotions a été présenté devant professeurs, direction, parents et amis des élèves autochtones et allochtones de la polyvalente Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

Le message de la chouette

D’entrée de jeu, Mélanie Labrie a expliqué d’où était venue cette idée. « Dans une période plus difficile pour moi, je marchais en plein jour dans le boisé de la pointe Saint-Gilles et j’ai été happée et surprise par une chouette qui est passée devant moi », raconte-t-elle.

Cet évènement qu’elle qualifie comme instinctif lui a permis d’en apprendre davantage sur les animaux qui se manifestent régulièrement à nous pour des raisons inconnues.

« Il y avait quelque chose dans le ressenti d’inexplicable et, en allant lire des informations sur la chouette, le message qui était porté était percutant et significatif pour moi », confie-t-elle. Depuis ce temps, elle se dit plus attentive et instinctive.

D’ailleurs, ces enseignements de la nature sont un legs important dans la culture innue.

17 œuvres

Avec la participation de Camille Gravel, 16 jeunes de la polyvalente Serge-Bouchard ont pu aiguiser leur instinct et prendre le temps de vérifier quels animaux ou insectes les interpellaient le plus avant de les peindre sur une toile.

Les techniques utilisées sont le café, soit la signature de l’artiste professionnelle. « C’est vraiment les jeunes qui ont fait ces œuvres », assure Mélanie Labrie.

Leur côté instinctif a aussi été travaillé lors des ateliers. Pour certains, ils se fermaient les yeux et peignaient lors de quelques étapes de création.

La confiance en soi, l’écoute de soi, le dépassement et la créativité ont découlé de cette activité, selon Mme Labrie.

Loutre, papillon, orignal, ours, renard… L’histoire entre le protagoniste animalier et son artiste est disponible en mots, écrits par les élèves eux-mêmes, grâce à un code QR sous l’œuvre en question à la bibliothèque Alice-Lane.

L’exposition, qui est ouverte jusqu’au 6 février, sera déplacée par la suite à la bibliothèque de la polyvalente Serge-Bouchard où les toiles y seront affichées de façon permanente.

Dix-sept œuvres illustrant des animaux représentatifs pour les artistes sont exposées à la bibliothèque Alice-Lane dans l’espace culture jusqu’au 6 février. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Des mets typiquement innus ont été offerts aux gens sur place. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Photo Anne-Sophie Paquet-T.

La toile de Camille Gravel. Photo Anne-Sophie Paquet-T.