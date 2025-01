Hockey Senior AA | Le portrait des séries est connu

La saison régulière est terminée dans la Ligue Senior AA de la Côte-Nord. On connaît maintenant qui affrontera qui en ronde demi-finale.

Dans un duel de gardiens de but, Simon Lemieux aura eu le meilleur sur rival Patrick Jomphe, permettant aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles de l’emporter 3-2 sur les Marchands de Havre-Saint-Pierre, en visite à l’aréna Conrad-Parent, samedi soir. La défaite de la formation cayenne fait qu’elle termine au dernier rang.

Le premier tour des séries, en formule 2 de 3, mettra aux prises les champions de la saison et des grands honneurs de l’an passé, les Pionniers CFL de Baie-Comeau, aux Marchands de Havre-Saint-Pierre. Pour une question de déplacement au deuxième week-end, cette confrontation s’amorcera en Minganie avec le match numéro un le samedi 18 janvier, dès 20h. La deuxième rencontre et la troisième rencontre (si nécessaire) se tiendront à Baie-Comeau les 25 janvier (19h30) et 26 janvier (14h). Les deux clubs attendent cependant une réponse pour la disponibilité de leur aréna respectif.

Quant aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, deuxièmes au classement, ils croiseront le fer avec leurs rivaux des Gaulois PCR de Port-Cartier. Le premier duel de cette série sera disputé le vendredi 17 janvier, dès 20h, à l’aréna Conrad-Parent. Les deuxième et troisième matchs sont prévus au calendrier, respectivement pour le 24 janvier (date à confirmer) à Port-Cartier et le lendemain (si nécessaire) à Sept-Îles.

Retour sur le match

Après une première période sans but, et au cours de laquelle les deux gardiens se sont signalés à maintes reprises, c’est Félix Tanguay qui a ouvert la marque pour les Marchands à la quatrième minute de jeu de la deuxième période.

Les Basques sont revenus dans la rencontre avec trois buts sans riposte au dernier engagement, grâce à de bons tirs pour battre Patrick Jomphe, soit de Mathieu Asselin, Guillaume Simard et Nicolas Gagnon. Danny Lebrun a réduit l’écart à un but tard en troisième, mais trop peu, trop tard.

Les échos

Aux abords du vestiaire des Basques, l’entraîneur Érick Miousse a vanté la tenue de son gardien qui a permis à sa troupe de revenir dans la rencontre. Il a salué la ténacité des Marchands qui ne voulaient pas avoir quatre heures de route pour les séries, mais en vain. « Ça paraissait », a-t-il dit.

Le coach de Sept-Îles y est aussi allé d’un électrochoc après la deuxième période, changeant complètement ses trios.

Du côté des Marchands, Luc Cyr ne l’a pas eu facile pour avoir un alignement complet pour cet affrontement, étant privé d’éléments clés en raison de blessures ou de maladie.

« Les gars ont fait preuve de caractère. Ils ont joué toute une game. Ça s’est joué sur de petits détails », a mentionné l’entraîneur-chef, faisant référence à un revirement. Il a aussi mentionné que Patrick Jomphe avait gardé les siens dans le match.

En vitesse

Les deux équipes étaient privés de plusieurs joueurs importants pour ce dernier match de la saison régulière du Circuit CFM, notamment Maxime Lévesque, Kelly Cox et Nylan Bouchard, du côté des Basques, et Tommy Arsenault, Louis Thériault, Yoan Thériault et Yoan Cyr, pour les Marchands.

Avant la rencontre, la direction des Basques – Groupe Olivier a distribué 16 700$ en dons. Les récipiendaires sont l’Association du hockey mineur de Sept-Îles (11 500$), l’APAME de l’Est de la Côte-Nord (1 500$), les Basques Junior A de Sept-Îles (1 000$), le Noir et Or de l’IESI (1 000$), le Club de patinage artistique de Sept-Îles (1 000$) et l’équipe de la Sécurité incendie de Sept-Îles pour sa participation au Tournoi de hockey de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (700$).