Jean Chrétien répond aux menaces de Donald Trump dans une lettre ouverte

L’ancien premier du Canada Jean Chrétien a répondu aux menaces du président élu Donald Trump envers le Canada, dans une lettre ouverte publiée samedi matin à l’occasion de son 91e anniversaire de naissance.

Le texte, publié dans les journaux La Presse et The Globe and Mail, appelle les dirigeants politiques du pays à faire preuve de «détermination» et de «ténacité», ainsi que les Canadiens à s’unir devant les propos de M. Trump, qui souhaite imposer des tarifs importants au Canada et faire du pays le 51e État américain.

«À Donald Trump, d’un vieux bonhomme à un autre : réveillez-vous ! Qu’est-ce qui vous permet de penser que les Canadiens renonceraient un jour au meilleur pays du monde – et ne vous y trompez pas, c’est ce que nous sommes – pour rejoindre les États-Unis ?», écrit M. Chrétien.

Celui qui a été premier ministre du pays de 1993 à 2003 souligne dans la même lettre que les Canadiens «tiennent à leur indépendance», et qu’ils sont fiers du filet de sécurité sociale en place au pays. Il a aussi mis l’accent sur les valeurs «de compassion, de compréhension, de tolérance et de recherche d’un moyen pour les personnes d’origines et de croyances différentes de vivre ensemble en harmonie» qui définissent le Canada.

«Ce n’est peut-être pas la “méthode américaine” ou la “méthode Trump”. Mais c’est la réalité dont j’ai été témoin et que j’ai vécue tout au long de ma longue vie», peut-on lire.

Dans la deuxième partie de sa lettre, M. Chrétien s’adresse aux dirigeants fédéraux et provinciaux du pays, leur demandant de faire preuve de leadership devant les menaces de M. Trump.

«Le président Trump a accompli une chose : il a unifié les Canadiens plus que jamais auparavant! Tous les dirigeants de notre pays se sont unis dans la détermination de défendre les intérêts canadiens», écrit M. Chrétien.

L’ancien premier ministre invite les dirigeants à ne pas utiliser les «vieilles approches» pour composer avec cette nouvelle «menace existentielle» qui pèse sur le pays, leur disant qu’ils doivent aussi «jouer à l’attaque».

«Disons à Trump que nous avons nous aussi des problèmes de frontières avec les États-Unis. Le Canada dispose d’une législation stricte en matière de contrôle des armes à feu, mais les armes illégales affluent des États-Unis, indique-t-il. Nous voulons également protéger l’Arctique. Mais les États-Unis refusent de reconnaître le passage du Nord-Ouest qui traverse l’Arctique canadien comme des eaux canadiennes et insistent sur le fait qu’il s’agit d’une voie navigable internationale. Nous avons besoin que les États-Unis reconnaissent le passage du Nord-Ouest comme étant des eaux canadiennes.»

Il appelle parallèlement à la création d’un projet national pour éliminer les barrières aux commerces entre les provinces canadiennes.

Enfin, M. Chrétien rappelle que le Canada n’est pas le seul pays menacé par M. Trump. Il affirme que le Canada devrait organiser une réunion avec le Danemark, le Panama, le Mexique et la Commission européenne pour mettre en place un plan pour répondre au futur président américain.

«Chaque fois que M. Trump ouvre la bouche, il crée de nouveaux alliés pour nous tous. Organisons-nous ! Pour lutter contre la puissance brute et déraisonnable, nous avons besoin de la force du nombre», résume M. Chrétien.