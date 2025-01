Temps dur pour le ski de fond à Baie-Comeau

Alors que l’hiver avance, les amateurs de ski de fond de Baie-Comeau doivent composer avec une ouverture partielle des sentiers de la Rivière Amédée. Malgré les efforts du club, présidé par Jacques Bérubé, le manque de neige limite considérablement les activités proposées cette saison.

« Présentement, nous avons environ 13 kilomètres de pistes ouvertes parmi lesquelles l’Amicale, une partie du Coteau, le Raccourci, le Détour, la Pimbina, et le Cran. Nous avons aussi un sentier de marche de 2,3 kilomètres », fait savoir M. Bérubé.

« Ces pistes ont été travaillées pour assurer la sécurité des membres. Nous avons dû ajouter de la neige à certains endroits, puis les redamer. Les autres pistes ne sont pas ouvertes. Ça va prendre de la neige et la neige on n’en a pas pour le moment », ajoute-t-il.

En comparaison aux 40 kilomètres habituellement accessibles, cette situation représente une offre bien réduite. Pourtant, une note positive s’ajoute à ce début de saison.

« On a commencé plus tôt cette année, le 8 décembre, ce qui est plaisant. Et depuis ce temps-là, à part les grosses pluies qu’on a eues où on a été obligé d’arrêter, à l’heure actuelle, s’il n’y a pas de pluie, on laisse ça de même et les gens peuvent aller faire du ski pareil », affirme le président.

Un entretien rigoureux malgré les défis

Le Club Les sentiers de la Rivière Amédée se distingue par son engagement envers ses membres, même dans des conditions difficiles.

« On a eu cet été et cet automne plus de 1 000 heures de bénévolat pour préparer les sentiers parce qu’on a fait un nouveau pont, on a des pistes qu’on a améliorées, l’observatoire qui a été changé de place parce que c’était difficile de l’entretenir et de donner cette piste-là très tôt dans la saison. On travaille fort pour essayer de répondre à plus de membres possibles », détaille Jacques Bérubé.

Ce travail de fond, réalisé durant la belle saison, vise à maximiser la qualité et la durée de la période hivernale de ski. « Nous avons ajouté du gravier sur plusieurs sentiers près du chalet de rencontre, ce qui nous permet d’ouvrir plus tôt en saison lorsque les conditions le permettent », souligne le passionné bénévole.

La sécurité avant tout

Face aux conditions météorologiques imprévisibles, l’organisme maintient un objectif clair : garantir la sécurité des usagers.

« Quand c’est dangereux et que ce n’est pas praticable, on ferme nos sentiers. Aussitôt que ce n’est pas sécuritaire, on ne prend pas de chance. On veut garder nos membres en évitant des conditions qui pourraient les blesser », insiste-t-il.

Bien que la priorité du Club reste l’entretien hivernal pour le ski de fond, les sentiers de la Rivière Amédée attirent des utilisateurs toute l’année.

« On se concentre sur l’hiver, sur le ski de fond, mais l’été, c’est ouvert. On fait nos entretiens pour se préparer pour l’hiver suivant, mais les gens peuvent utiliser nos pistes avec grand plaisir », conclut Jacques Bérubé.