60 pompiers canadiens se rendront en Californie lundi pour combattre les feux

Le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan, a annoncé que des dizaines de pompiers de l’Alberta et de la Colombie-Britannique participeront à la lutte contre les incendies en Californie, et que le gouvernement fédéral coordonne ses efforts avec les provinces pour déployer des ressources.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, M. Sajjan a indiqué que 60 pompiers des deux provinces seront déployés dès lundi et que les responsables canadiens travaillent à identifier et à préparer davantage de ressources à envoyer dans les jours à venir.

Il a affirmé dans sa publication que «nos amis américains nous ont demandé de l’aide pour lutter contre les feux de forêt en Californie et Équipe Canada répond à l’appel». Il a conclu en écrivant : «les voisins aident leurs voisins».

Une porte-parole de M. Sajjan a confirmé dans un courriel que le Canada avait reçu et approuvé une demande officielle d’aide.

L’Alberta a annoncé la semaine dernière qu’elle enverrait jusqu’à 40 pompiers forestiers avec plus de personnel, des bombardiers d’eau et des hélicoptères de vision nocturne sous contrat prêts à être déployés.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique a quant à lui déclaré qu’une équipe du service de lutte contre les incendies de forêt de la province était partie en Californie samedi après-midi pour aider à lutter contre les incendies qui ravagent la région de Los Angeles.

Le Québec a annoncé vendredi qu’il enverrait deux autres avions de lutte contre les incendies en Californie, un jour après qu’un des bombardiers d’eau de la province fut entré en collision avec un drone alors qu’il luttait contre les incendies. Le CL-415 de fabrication canadienne était l’un des deux avions de la province qui participaient déjà à la lutte contre les feux.

Leurs équipes sont envoyées en Californie chaque automne dans le cadre d’un contrat annuel en vigueur depuis plus de 30 ans.

Les incendies massifs ont tué 16 personnes et 150 000 personnes du comté de Los Angeles sont sous le coup d’un ordre d’évacuation.

Le ministre des Forêts et des Parcs de l’Alberta, Todd Loewen, a déclaré samedi sur les réseaux sociaux que les 40 pompiers de l’Alberta étaient une équipe «formée et expérimentée» de pompiers forestiers de type 1.

«J’ai parlé directement au (California Department of Forestry and Fire Protection) et au bureau des services d’urgence du gouverneur pour leur assurer que l’Alberta est prête à les soutenir dans leurs efforts continus», a indiqué M. Loewen dans sa publication.

M. Loewen a dit que des pompiers de type 1 supplémentaires, du personnel de commandement des interventions et du personnel de soutien qualifié sont prêts à intervenir, si nécessaire.

Il a ajouté que l’Alberta prépare également ses bombardiers d’eau, ses pilotes et ses hélicoptères de vision nocturne sous contrat pour aider en Californie.