Beaucoup plus simple de recycler

Depuis le 1er janvier 2025, un changement aussi important que subtil s’est opéré dans la gestion de votre bac de recyclage. Où que vous vous trouviez dans la province, vos contenants, emballages et imprimés sont désormais recyclés par une seule et même organisation, Éco Entreprises Québec. La bonne nouvelle ? Vous pouvez en mettre davantage dans votre bac bleu !

Si la responsabilité de l’ensemble du système incombe désormais à Éco Entreprises Québec (ÉEQ), les municipalités, MRC ou organismes paramunicipaux jusqu’ici chargés du recyclage ne sont pas pour autant complètement mis de côté comme l’explique Marie-Claude Rivet, porte-parole d’ÉEQ.

« Nous avons signé des ententes de partenariat avec environ 130 organismes municipaux. On a conclu des ententes avec les plus grandes villes, mais pour assurer une optimisation du service et des économies d’échelle, on a amené les municipalités de plus petite taille à se regrouper pour avoir au minimum 20 000 foyers à desservir », indique Mme Rivet.

Les organismes municipaux partenaires ont mené eux-mêmes les appels de propositions pour attribuer le contrat de collecte des matières, à partir des critères émis par ÉEQ. Les contrats en cours sont maintenus.

Sur le terrain

Isabelle Giasson, de la Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan, ne voit que des avantages à cette nouvelle gestion. La régie, qui représente huit municipalités de Baie-Trinité à Ragueneau, devient partenaire d’ÉEQ sur le territoire.

« La nouvelle année apporte de belles nouvelles avec ce nouveau système. Présentement, on est dans l’aspect communication aux citoyens. Le fait que les consignes de collecte et de tri soient uniformisées à l’ensemble du Québec va aider le citoyen dans son tri. C’est beaucoup plus simple ! Une seule question : c’est un contenant, un emballage ou un imprimé ? Ça va dans le bac ! »

Isabelle Giasson. creations sabrina – sabrina gagne

La campagne de communication est arrimée sur les messages d’Éco Entreprises Québec et sa propre campagne, Bac Impact.

La gestion sera également plus simple pour l’équipe de la régie. « Cette réforme est facilitante sur plusieurs aspects pour les municipalités, les organismes comme le nôtre, les MRC. D’un point de vue des remboursements des coûts pour la collecte sélective, ils vont se faire trimestriellement. On n’aura plus à anticiper ce que ça va nous coûter dans notre budget. Tout va se faire dans la même année », explique-t-elle.

Le « facteur de performance » jusqu’ici en vigueur est éliminé. « Tous les coûts admissibles et réels seront remboursés », ajoute Mme Giasson. Environ 3 200 tonnes de matières recyclables sont récoltées chaque année sur le territoire couvert par la régie. Il est vraisemblable que ce tonnage connaisse une augmentation.

Les matières recyclables de la Manicouagan sont désormais la propriété d’Éco Entreprises Québec. Courtoisie

« L’approche d’accepter tout ce qui est emballage, imprimé et contenant vise à augmenter les volumes. ÉEQ devient propriétaire de la matière et ça fait partie des objectifs qu’ils puissent évaluer les gisements et faire en sorte d’avoir une quantité de matière qui facilite le développement de marché », assure Isabelle Giasson.

Le contrat de collecte, attribué avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, demeure le même jusqu’en 2028. La régie acheminera encore ses matières recyclables au centre de tri de Via Lévis.

La REP en bref

Toute cette refonte du système de recyclage est en lien avec la REP, ou responsabilité élargie du producteur. À terme, elle a pour but de réduire la quantité de déchets dans les sites d’enfouissement, en décourageant les fabricants de produire des emballages, des contenants et des imprimés non recyclables.

Une des missions d’ÉEQ est de trouver des débouchés pour la revalorisation de ces matières dans la province. “ Pour le service de première ligne, de proximité, la municipalité est là, mais le grand gestionnaire, le maître d’œuvre, c’est ÉEQ. Ce qui ne change rien pour le citoyen, mais qui a un impact sur le système, c’est que toutes les matières sont la propriété d’ÉEQ ”, affirme la porte-parole.

Bacs (et contenu !) uniformisés

Non seulement retrouvera-t-on, d’ici quelques années, des bacs de même couleur (bleu) devant toutes les portes de la province, mais le contenu en sera également uniformisé. On espère ainsi simplifier la tâche des Québécois.

“ Le principal changement pour les citoyens, c’est la liste de ce qu’ils mettent dans le bac qui est maintenant la même pour tout le Québec. Ça ne change plus d’une région à l’autre et plus besoin de se soucier des numéros sur les barquettes par exemple ”, explique Marie-Claude Rivet.

La fréquence des collectes pourrait changer par endroit, ce qui n’est pas le cas dans la Manicouagan.