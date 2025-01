Du GHB en circulation à Forestville, prévient le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord

Le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord lance un appel à la prudence le 13 janvier en raison d’une « forte circulation de GHB à Forestville et les environs », peut-on lire dans une publication partagée à de multiples reprises sur les réseaux sociaux.

« Si vous fréquentez les bars, restez vigilant et pensez à utiliser les couvre-verres mis à votre disposition (disponibles auprès des travailleurs de rue) », écrit la travailleuse de rue, Stéphanie Tremblay.

Le GHB, aussi appelé drogue du viol, est un dépresseur du système nerveux qui ralentit certaines fonctions cérébrales et corporelles, comme la respiration et le rythme cardiaque. Les effets provoqués par le GHB sont similaires à ceux de l’alcool.

« À faible dose, on peut ressentir les effets suivants : sensation de détente et de calme, diminution de l’anxiété, relaxation musculaire, euphorie sexuelle, ralentissement des gestes, etc… », explique Mme Tremblay, dans la publication.

En augmentant les doses, d’autres effets peuvent apparaître, soit la somnolence, la perte de mémoire, les nausées et vomissements, les problèmes de coordination, la perte de conscience, et plus encore.

« Les effets du GHB se manifestent en général de 5 à 30 minutes après la consommation et peuvent durer d’une à six heures. Soyez vigilant », conclut la travailleuse de rue.